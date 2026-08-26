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Muhtemel Aşk 11. bölüm özeti ve fragmanı: "Çok iyi reytingleri uçsun"

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolde olduğu Muhtemel Aşk dizisinin 11. bölümünden 2. fragman geldi. Dizinin fragmanı seyirciden tam not aldı.

Muhtemel Aşk 11. bölüm özeti ve fragmanı: "Çok iyi reytingleri uçsun"

Show TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan Muhtemel Aşk yeni tanıtımıyla romantik anların gerilime dönüşeceği heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor.

Muhtemel Aşk 11. bölüm özeti ve fragmanı: "Çok iyi reytingleri uçsun" 1

Muhtemel Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizideki romantik sahnelere "Çok iyi", "Reytingleri uçsun", "Fragmana bayıldım" yorumları yağdı.

MUHTEMEL AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin özetinde; Defne’den uzak durmaya kararlı olan Kadir, bu kez onun koyduğu üç şartla kendini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde bulur. İlk dileği Kadir’i terapiye göndermek, ikincisi ise öğrenciler için büyük bir burs organizasyonu düzenletmek olan Defne, farkında olmadan Kadir’le yeniden aynı yolda yürümeyebaşlar.

Muhtemel Aşk 11. bölüm özeti ve fragmanı: "Çok iyi reytingleri uçsun" 2

Hanım’ın kaybolmasıyla başlayan beklenmedik macera ise ikiliyi geceyi baş başa geçirmek zorunda bırakır. Geçmişlerini ve birbirlerine yaşattıklarını konuşan Defne ile Kadir, aralarındaki duyguların hâlâ sandıkları kadar kolay silinmediğini fark eder.

Muhtemel Aşk 11. bölüm özeti ve fragmanı: "Çok iyi reytingleri uçsun" 3

Ancak tam aralarındaki buzlar erimeye başlamışken Defne’ye gelen gizemli bir mesaj, onu hiç beklemediği bir tehlikenin içine sürükleyecektir.

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Muhtemel Aşk
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