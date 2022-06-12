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Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

12.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak sunuculuk kimliğiyle tanınan Defne Samyeli son zamanlarda şarkıcılık performansı ve sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Tüm bunların yanı sıra kızları Derin ve Deren Talu ile de adından söz ettiriyor. Magazin dünyasının tanıdık simalarından biri olan Samyeli, cesur sahne pozuyla göze çarptı.

Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

Defne Samyeli Instagram pozlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Zaman zaman sahne alan ve sahne pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Samyeli, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

SAHNE KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

49 yaşındaki Defne Samyeli iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

Birbirinden cesur sahne kıyafetleriyle sevenleriyle buluşan Samyeli, binlerce beğeni aldı.

Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bikinili pozuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

Eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde alan Samyeli köşe yazarı, oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır.

Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

Haber sunumu alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

Aynı zamanda Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin gibi projelerde de rol aldı.

Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

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Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
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