Defne Samyeli siyah sahne kıyafetiyle adeta nefes kesti!

Defne Samyeli Instagram pozlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Zaman zaman sahne alan ve sahne pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Samyeli, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

SAHNE KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

49 yaşındaki Defne Samyeli iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Birbirinden cesur sahne kıyafetleriyle sevenleriyle buluşan Samyeli, binlerce beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bikinili pozuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde alan Samyeli köşe yazarı, oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır.

Haber sunumu alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Aynı zamanda Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin gibi projelerde de rol aldı.





