Defne Samyeli sokak hayvanları düzenlemesi sonrası patladı! "Kapalı kapılar ardında oylamalar ne kadar demokratik?"

Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öneren yasa teklifi günlerdir gündemde. Özellikle 5. maddeye tepkiler büyüyor. Teklif metninden “ötanazi” ifadesi çıkarıldı, ancak Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki esaslara göre ötanazi yapılmasının yolu açık tutuldu.

"ÖTANAZİ" İFADESİ ÇIKARILDI AMA...

Düzenlenen önergede şu ifadeler yer aldı:

“Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır.”

İSYAN ETTİ

Bu karara tepkiler büyürken Defne Samyeli de patladı.

"Vicdan, merhamet, yaşam hakkına saygı, üzerinde yaşadığımız dünyadaki tüm canlılarla ilgili olmadıkça ne kadar gerçek?" diyen Samyeli, TBMM'de gerçekleşen oylamalara dair de "Yangından mal kaçırır gibi kapalı kapılar ardında oylamalar ne kadar demokratik?" ifadelerini kullandı.