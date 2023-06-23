Defne Samyeli ve Feyza Civelek'in tesettür diyaloğu gündem oldu! Eleştiriler gecikmedi

Ekranların reyting rekorları kıran ve başrollerinde Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Feyza Civelek, Defne Samyeli'nin programına konuk oldu.

Tesettür hakkında konuşan ikiliden Samyeli, "Kapanmak insanı daha güzel ve daha genç gösteriyor" ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.

Defne Samyeli konuşmasında "Tesettürlü arkadaşım bana söylemişti; aslında kapacak olursan kapanmanın insanı daha güzel ve hatta daha genç gösterdiğine dair bir not; yaşı ele veren konu, önce boyun ve çene hattı gevşiyor ya başörtüsü taktığın zaman orayı kapatabiliyorsun bir, yüzüne istediğin şekli verebiliyorsun iki, daha dar daha ince... Başın formunu da değiştirebiliyorsun artı boynu uzatabiliyorsun" dedi.

"KAPANMAK TERCİHİM DEĞİL"

Feyza Civelek ise bunun üzerine "Hiç öyle düşünmemiştim" dedi. Civelek konuşmasında daha sonra ise "Kadının güzelliği saçındadır. İlk zamanlar çok garipsemiştim. Tesettürlü olmayı artık sevmeye başladım. Artık yadırgamıyorum. Gerçek hayatımda kapanmak tercihim değil" dedi.

Defne Samyeli'nin bu açıklamasına "Tesettürü yanlış anlamış" yorumları geldi.

