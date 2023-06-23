Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in göğüs dekoltesi dikkat çekti! "Sanki küçük gelmiş"

Eda Ece'nin düğününde boy gösteren Hande Erçel ve Gamze Erçel kardeşler pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Siyah şıklığıyla dikkat çeken Gamze Erçel sosyal medyada pozlarıyla dikkat çekti.
Kardeşinin sevgilisini fotoğraflardan kesmesinin aksine müstakbel eniştesi Hakan Sabancı'ya fotoğraflarında yer veren Gamze Erçel'in pozlarına yorum yağdı.
Kimi yorumlar kardeşi Hande Erçel'in özel hayatıyla ilgiliyken kimisi ise Gamze Erçel'in kıyafetiyle ilgiliydi.
Derin göğüs dekoltesi tercih eden Erçel'in kıyafetinin göğüs kısmı pek de beğenilmedi.
Gamze Erçel'i görenler "Elbise küçük gelmiş", "Göğüsler fırlamış gibi", "Elbisenin ortası sonradan mı eklendi?" yorumları geldi.