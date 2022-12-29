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Defne Samyeli'yi görenler Kendall Jenner'ı hatırladı! Petek Dinçöz ise...

29.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem aşk hayatıyla hem kızlarıyla hem de cesur tercihleriyle çok konuşulan Defne Samyeli, transparan tarzıyla dikkat çekti. Samyeli'yi görenlerin aklına ise Kendall Jenner geldi. Pek çok sosyal medya hesabı "Hangisine yakışmış" anketi yaparken Petek Dinçöz ise Samyeli'yi tanıyamadı.

Defne Samyeli'yi görenler Kendall Jenner'ı hatırladı! Petek Dinçöz ise...

Sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Defne Samyeli yıllara meydan okuyor. 50 yaşındaki Samyeli yine iddialı bir kıyafet tercih etti. Samyeli'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı pozuna takipçilerden de binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçiler "Yaşını asla göstermiyor" , "Gençlik iksirini bulmuş" yorumlarında bulundu.

Defne Samyeli'yi görenlerin aklına bir de güzel model Kendall Jenner geldi. Jenner ile neredeyse aynı elbiseyi giyen Samyeli için "Hangisine yakışmış" anketi yapıldı.

Ekran Alıntısı,

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Samyeli'nin tarzını görenler "Defne’nin giyindiği çok kötü bir replika olduğu için kötü duruyor" yorumları yağdı.

MM

PETEK DİNÇÖZ'E YORUM YAĞDI

Petek Dinçöz ise bu anketlerden birine "Aaaa Defne mi? Tanıyamadım" dedi. Fotoğraflarına filtre yaparak dikkat çeken Dinçöz'e "Sizi de fotoğraflarda tanıyamıyoruz" yorumları geldi.

KIYAFET SİZCE KİME DAHA ÇOK YAKIŞMIŞ?

Defne Samyeli
Kendall Jenner

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