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Hasan Can Kaya ve Hadise'nin aşk yaşadığı iddia ediliyordu! "Zaten bekar bir insanım..."

29.12.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise komedyen Hasan Can Kaya ile anılıyordu. Boşandığı günden beri yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Hadise konuya dair açıklama yapmadı. İlk açıklama ise Hasan Can Kaya'dan geldi.

Hasan Can Kaya ve Hadise'nin aşk yaşadığı iddia ediliyordu! "Zaten bekar bir insanım..."

Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanma davası ve iddialı pozlarıyla gündeme gelen Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası herkesi şoke etti.

Kısa sürede yayılan aşk iddiasının ardından Müzikonair'e açıklama yapan Hasan Can Kaya iddiaları yalanladı. Hadise açıklama yapmazken Kaya şunları söyledi:

"İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem."

ESKİ SEVGİLİSİYLE ÇALIŞIYOR

Konuşanlar ile gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya, programın yönetmeni Sultan San ile aşk yaşıyordu. 2,5 yıl aşk yaşayan San ve Kaya, geçtiğimiz sene ayrıldı. Arkadaş kalan ikili, birlikte çalışmaya da devam ediyor.


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