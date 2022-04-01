Defne Samyeli yine çok iddia! Arkasını dönünce dekoltesi ortaya çıktı

Eski haber spikeri Defne Samyeli şarkıcılık kariyerinde ilerliyor. Ünlü isim, iddialı sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. Son dönemde bazı kulüplerde sahneye çıkan şarkıcıya yöneltilen "Daha büyük alanlarda, daha büyük kitlelere konser vermek ya da Harbiye'de çıkmak ister misiniz?" sorusu, Samyeli'ni kızdırdı.

Ünlü isim, bu soru üzerine, "Bu hafta iki konserim var. Daha büyük alanlarda sahne alıyorum zaten. Harbiye sahnesi her zaman gündemde, ben tercih ettiğim zaman o da olacak" diye konuştu.

Bu açıklamasının ardından Ortaköy'de sahne alan Defne Samyeli yine iddialı bir seçim yaptı. Düşük bel modasına uyan Defne Samyeli yarım büstiyeriyle dikkat çekti.

Defne Samyeli bu sefer sırt dekoltesi tercih etti. Sahnede arkasını dönen ünlü isim hayranlarını mest etti. Konserinden fotoğrafları da paylaşan Defne Samyeli'ye ateş emojisi yağdı.



