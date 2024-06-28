Defnetmek nasıl yazılır? Defnetmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Defnetmek sözcüğü hem günlük konuşma dilinde hem de yazışmalarda kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin yazımında yaygın olarak yazım hatasına rastlanılır. Dilin doğru ve anlaşılır bir biçimde kullanılabilmesi için öncelikli olarak kelimelerin doğru yazım stilinin öğrenilmesi gerekir. Bu yüzden sıklıkla TDK sözlükleri sitesi ziyaret edilmekte ve kullanıcılar bu site üzerinden sözcüklerin doğru kullanımına ulaşabilmektedir.

Defnetmek nasıl yazılır?

Defnetmek kelimesi yabancı kökenli kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün kökü olan “defn” kelimesi, Arapça kökenlidir. Bu kelimenin sonuna “etmek” fiili gelmiş ve ortaya defnetmek sözcüğü çıkmıştır.

Günümüzde pek çok kullanıcı tarafından yazılı iletişimlerde defnetmek yazımı ile alakalı sıklıkla imla hatası yapılmaktadır. Bu imla hataları giderilmediği sürece ciddi manası bozulmuş cümleler ortaya çıkabilmektedir. Kelimelerin doğru yazım şeklini öğrenmek için Türk Dil Kurumunun oluşturduğu sözlük sitesinden faydalanılması bu noktada ayrı bir öneme sahiptir. Bu site üzerinden kullanıcılar sözcükleri aratabilmekte ve çıkan sonuçlar aracılığıyla kelimelerin yazım şeklini ve anlamını öğrenebilmektedir. Bu bağlamda defnetmek TDK’ye göre manası şöyledir:

Ölen bir kimseyi gömmek veya toprağa gömmek.

Defnetmek ayrı mı yazılır?

Defnetmek kelimesi hayatını kaybeden insanları gömerken kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük birçok kullanıcı tarafından genellikle “defin etmek” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Dilimizde yer alan bazı kelimeler her zaman ayrı olarak yazılırken, bazıları ise bitişik olarak kullanılmaktadır. Bu noktada defnetmek bitişik mi yazılır konusu akıllara gelebilmektedir.

Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet sunan TDK sözlükleri sitesinde bu sözcük “defnetmek” şeklinde bitişik yazılmaktadır. Bu kelimenin ayrı olarak kullanılması, TDK yönünden yanlış yazım şekli olarak kabul edilmektedir. Bu kelimenin kökü “defn” olduğundan her daim bitişik olarak kullanılması gereken sözcüklerden biridir. Bu önemli detayları göz önünde bulundurduğumuzda defnetmek doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır:

Defnetmek (doğru kullanım)

Defin etmek (yanlış kullanım)





