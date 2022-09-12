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Defter eş anlamlısı nedir? Defter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çeşitli diller ile etkileşime girmiştir. Böylece başka dillerden pek çok kelime almıştır. Türkçe kökenli olmayan ancak dilimize geçen çoğu kelime günümüzde hâlâ aktif olarak kullanılır. Bu kelimelerden birisi de defter sözcüğüdür. Defter sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiştir. Peki, defter kelimesinin eş anlamı nedir?

Defter eş anlamlısı nedir? Defter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Defter kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "dftr" kökünden türeyen "daftar" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime aynı zamanda Aramice/Süryanicede "yazı tableti, kodeks" anlamına gelen "diphterā" kelimesinin fiil köküdür. Aynı zamanda bu kelime Eski Yunancada "diphthéra" kelimesinden türemiştir. Dilimizde çok eski zamanlardan beri kullanılan defter kelimesini ilk olarak Codex Cumanicus adlı eserde "taftar" olarak görürüz.

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Defter kelimesinin anlamı nedir?

Üstünde çizim yapılan veya resimler çizilebilen boş sayfaların bir araya getirilmesi ile oluşan nesneye defter denir. Türkçe kökenli olmayan bu kelime günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır. Arapçadan dilimize geçen bu kelime Türkçeleşerek "defter" hâlini almıştır. Defter kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Defterin yaprakları o kadar kalitesizdi ki silgi kullanırken inceldi.
  • Onu defterden sildiğini söyledi. Bu nasıl olabilirdi?

Defter kelimesi yalın olarak kullanılmasının dışında bazı kelimelerle birleşik sözcük hâlini alır. Farklı anlamları taşıyan bu sözcüklere birkaç örnek vermek gerekirse:

  • Defterden silmek: Birinin ismini ağzına almamak.
  • Defteri kabarmak: Fazla borçlanmak.
  • Defteri dürülmek: Bir kimse hakkında kötü bir karara varmak, kötü bir karar vermek.
  • Defteri kapamak: Söz etmemek.
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Defter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Üzerine yazı yazılabilen, çizim yapılabilen, resim yapılabilen sayfaların bir araya gelmesi ile oluşturulan nesne olarak tanımlanan defter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Ancak ajanda, cilt, kaplık, tablet gibi bazı kelimeler eş anlamlısı olarak düşünülse de değildir.

Defterin eş anlamı ile örnek cümleler

Defter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olmadığı için örnek cümleler de kuramayız.

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