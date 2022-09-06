Çalışma eş anlamlısı nedir? Çalışma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede çalışma kelimesi "çalış-" fiilinden evrilmiştir. "Çalış" kelimesi "mücadele etmek, vuruşmak" anlamındadır. Eski Türkçede "çal-" fiiline, "-Iş" eki eklenerek "darp etmek, vurmak" anlamına gelmiştir. Çalışmak sözcüğünün kullanıldığı eski kaynak Mukaddimetü'l- Edep'tir.

Çalışma kelimesinin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre çalışma sözcüğünün anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

Çakışmak, mesai, emek.

Yük altında yapı elemanının biçim değiştirmesi. Çok ya da az zorlanması.

Bünyesinde yer alan suyun çoğalıp azalması sonucunda ağaçların boyutlarının ve biçimlerinin değişmesi.

Çalışma sözcüğünün cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Çalışma sonucu yedi kişi amacına ulaştı.

Yükleri kaldırabilmesi için çok çalışma yapması gerekiyor.

Çalışma kelimesinin eş anlamı nedir?

Çalışma kelimesinin yerine onla aynı ya da benzer anlamlı kelimeler getirilebilir. Ancak kelimeleri seçerken cümlenin bağlamına bakmak gerekebilir. Çalışma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Emek

Faaliyet

Himmet

İş

Mesai

Say

Çalışmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

İşe girebilmek için çok mesai sarf etti.

Emeklerinin sonucunu sonunda alabildi.

Himmetlerin iyi olursa hedeflerine ulaşabilirsin.

Ders faaliyetlerini tamamlarsan üniversite sınavında rahat edersin.

Bu işi nasıl yapacağını bilmediği için arkadaşlarını aradı ama kimse dönmedi.

Sayi elden bırakmamak gerek.



