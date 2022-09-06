Çalışma eş anlamlısı nedir? Çalışma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede çalışma kelimesi "çalış-" fiilinden evrilmiştir. "Çalış" kelimesi "mücadele etmek, vuruşmak" anlamındadır. Eski Türkçede "çal-" fiiline, "-Iş" eki eklenerek "darp etmek, vurmak" anlamına gelmiştir. Çalışmak sözcüğünün kullanıldığı eski kaynak Mukaddimetü'l- Edep'tir.
Türk Dil Kurumuna göre çalışma sözcüğünün anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:
Çalışma sözcüğünün cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Çalışma kelimesinin yerine onla aynı ya da benzer anlamlı kelimeler getirilebilir. Ancak kelimeleri seçerken cümlenin bağlamına bakmak gerekebilir. Çalışma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
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