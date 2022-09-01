Çetin eş anlamlısı nedir? Çetin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çetin kelimesi, çat (çarpmak,vurmak) fiilinin +In eki almasıyla türemiştir. Çetin kelimesi, "zor, kırılması güç ve sert (ceviz)" şeklinde ilk Kitabü-l İdrak Haşiyesi eserinde geçmiştir. "Zor, zahmetli" anlamlarında kullanılan çetin kelimesini de Meninski sözlüğünde 1600'lü yıllarda görürüz. Türkçenin gelişimi sürecinde, çetin kelimesinin anlamıyla eş kelimeler türemiştir.

Çetin kelimesinin anlamı nedir?

Çetin, Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Azimli

İnatçı

Elde edilmesi zor

Sert

Çözümü ve işlenmesi zor

Çetin kelimesinin cümle içinde kullanımına şu cümleleri örnek verebiliriz:

Ayşe az çetin ceviz değildir.

Çetin bir savaşın ortasına düştük.

Çetin kelimesinin eş anlamı nedir?

Çetin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük iki tanedir.

Güç

Zor

Ağır

Müşkül

Çetinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Esra çok zor koşullarda üniversiteyi bitirdi.

Güçlü yapısıyla karşısına çıkan problemleri halletti.

Şartlar ağır da o hedefinden asla dönmedi.

Bizim için bu eğitim öğretim yılı ağır geçecek.

Güç bela sonunda şehre giriş yapabildik.

Müşkül dönemlerin arkasından mutlaka güzel günlere ulaşılır.



