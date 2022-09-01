Çetin eş anlamlısı nedir? Çetin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çetin kelimesi, çat (çarpmak,vurmak) fiilinin +In eki almasıyla türemiştir. Çetin kelimesi, "zor, kırılması güç ve sert (ceviz)" şeklinde ilk Kitabü-l İdrak Haşiyesi eserinde geçmiştir. "Zor, zahmetli" anlamlarında kullanılan çetin kelimesini de Meninski sözlüğünde 1600'lü yıllarda görürüz. Türkçenin gelişimi sürecinde, çetin kelimesinin anlamıyla eş kelimeler türemiştir.
Çetin, Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:
Çetin kelimesinin cümle içinde kullanımına şu cümleleri örnek verebiliriz:
Çetin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük iki tanedir.