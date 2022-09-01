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Çetin eş anlamlısı nedir? Çetin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplulukları geçmişte göçebe bir yaşamı benimsedikleri için her gittikleri yerlerde çok sayıda kültürle etkileşime girmişlerdir. Bu etkileşim sonucunda Türkçeye birçok yabancı kelime dâhil olmuştur. Ancak bazı kelimeleri çok eski zamanlardan beri muhafaza ediyoruz. Türkçe kökenli çetin kelimesinin de eş anlamlıları vardır. Peki, çetinin eş anlamlısı nedir?

Çetin eş anlamlısı nedir? Çetin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çetin kelimesi, çat (çarpmak,vurmak) fiilinin +In eki almasıyla türemiştir. Çetin kelimesi, "zor, kırılması güç ve sert (ceviz)" şeklinde ilk Kitabü-l İdrak Haşiyesi eserinde geçmiştir. "Zor, zahmetli" anlamlarında kullanılan çetin kelimesini de Meninski sözlüğünde 1600'lü yıllarda görürüz. Türkçenin gelişimi sürecinde, çetin kelimesinin anlamıyla eş kelimeler türemiştir.

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Çetin kelimesinin anlamı nedir?

Çetin, Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Azimli
  • İnatçı
  • Elde edilmesi zor
  • Sert
  • Çözümü ve işlenmesi zor

Çetin kelimesinin cümle içinde kullanımına şu cümleleri örnek verebiliriz:

  • Ayşe az çetin ceviz değildir.
  • Çetin bir savaşın ortasına düştük.

Çetin kelimesinin eş anlamı nedir?

Çetin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük iki tanedir.

  • Güç
  • Zor
  • Ağır
  • Müşkül
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Çetinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Esra çok zor koşullarda üniversiteyi bitirdi.
  • Güçlü yapısıyla karşısına çıkan problemleri halletti.
  • Şartlar ağır da o hedefinden asla dönmedi.
  • Bizim için bu eğitim öğretim yılı ağır geçecek.
  • Güç bela sonunda şehre giriş yapabildik.
  • Müşkül dönemlerin arkasından mutlaka güzel günlere ulaşılır.
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