İçerik eş anlamlısı nedir? İçerik kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

İçerik kelimesi TDK’de "bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf" olarak tanımlanır. Bir isim olan içerik kelimesi "verilmek istenen öz, bir kelimenin anlamı" gibi anlamlara da gelmektedir. İçeriğin eş anlamlısı olarak kullanabileceğiniz kelimeler, daha çok başka dillerden aldığımız kelimelerdir. Yaygın olarak içerik kelimesi kullanılsa da muhteva, mahiyet ve kapsam da içerik yerine kullanılabilir.

İçerik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İçerik kelimesi hem tek başına hem de bazı kelimelerle yan yana gelerek kullanılmaktadır. İçerik kelimesi farklı kelimelerle birleşik olarak da sıkça kullanılmaktadır. Örneğin içerik analizi ve içerik editörü gibi. İçerik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüler:

Muhteva

Mazruf

Zımni

İçerik kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeleri birbirleri yerine ve içerik kelimesi yerine kullanılabilir. Kelimelerin cümle bütününe uyuyor olması oldukça önemlidir.

İçerik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İçeriğin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Olayın içeriğinin ne olduğunu hatırlamıyorum.

Bir eserin başarılı olabilmesi için muhtevası ve üslubu iyi olmalıdır.

Lütfen olayın mazrufunu bilmeden konuşmayalım.

Şiirin zımni şemasını çıkarmak için çok uğraşmıştık.



