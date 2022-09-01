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İçerik eş anlamlısı nedir? İçerik kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

31.08.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha çok kitaplar için kullanılan bir kelime olan içerik, bir bütünü oluşturan parçaların adıdır. Genellikle edebî eserlerin biçim ve içerik olarak ayrılmasında bu kelime karşımıza çıkar. Edebî metnin konusunu, içeriğini oluşturur. Özellikle dijital hayatta da sıkça kullanılan içerik kelimesi, bazı eş anlamlı kelimelere sahiptir. Peki, içerik eş anlamı nedir?

İçerik eş anlamlısı nedir? İçerik kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

İçerik kelimesi TDK’de "bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf" olarak tanımlanır. Bir isim olan içerik kelimesi "verilmek istenen öz, bir kelimenin anlamı" gibi anlamlara da gelmektedir. İçeriğin eş anlamlısı olarak kullanabileceğiniz kelimeler, daha çok başka dillerden aldığımız kelimelerdir. Yaygın olarak içerik kelimesi kullanılsa da muhteva, mahiyet ve kapsam da içerik yerine kullanılabilir.

Bir eş anlamlısı nedir? Bir kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımBir eş anlamlısı nedir? Bir kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

İçerik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İçerik kelimesi hem tek başına hem de bazı kelimelerle yan yana gelerek kullanılmaktadır. İçerik kelimesi farklı kelimelerle birleşik olarak da sıkça kullanılmaktadır. Örneğin içerik analizi ve içerik editörü gibi. İçerik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüler:

  • Muhteva
  • Mazruf
  • Zımni

İçerik kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeleri birbirleri yerine ve içerik kelimesi yerine kullanılabilir. Kelimelerin cümle bütününe uyuyor olması oldukça önemlidir.

Ekseriyet eş anlamlısı nedir? Ekseriyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımEkseriyet eş anlamlısı nedir? Ekseriyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçerik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İçeriğin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Olayın içeriğinin ne olduğunu hatırlamıyorum.
  • Bir eserin başarılı olabilmesi için muhtevası ve üslubu iyi olmalıdır.
  • Lütfen olayın mazrufunu bilmeden konuşmayalım.
  • Şiirin zımni şemasını çıkarmak için çok uğraşmıştık.
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