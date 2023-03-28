Biz de nasıl yazılır? Biz de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bağlaçlar ve eklerden bazıları birbirine benzeyebilir. Bunun temeli Türkçenin hem kelime olarak geniş bir hazneye sahip olması hem de dil sistemi açısından geniş kapsamlı bir yelpazeye sahip olmasıdır. Bu durum da hem benzer kelime ve kelime gruplarının oluşmasına hem de bazı ögelerin neredeyse birbirlerinin aynı görünmesine neden olabilir. Eklerle sıklıkla karıştırılan bağlaçlar da “da” ve “ki” bağlaçlarıdır.

Biz de nasıl yazılır?

Biz de yazımı içerisinde bulunan /de/ ifadesi, büyük ünlü uyumuna uyarak kelimeye eklenmiş ve bu bağlamda da ünlüsü değişmiş bir bağlaçtır. Bağlaçlar Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde ayrı yazılmalıdır. Bu bağlamda sıklıkla sorulan biz de ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi yazılır konusunda da doğru bir cevap verebilmek için Türk Dil Kurumu kaynak olarak alınmalıdır.

Biz de TDK kuralları dâhilinde ayrı yazılması gerekir. Ayrı yazılmasının nedeni de biz de ifadesindeki /de/nin bağlaç olmasıdır. Bağlaç olan da her zaman ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son hecesinde bulunan ünlüye göre değişir ve bunun nedeni de büyük ünlü uyumuna uymasıdır. “Biz de bitişik mi yazılır?” sorusuna şu şekilde cevap verilebilir:

Biz de (Doğru kullanım)

Bizde (Yanlış kullanım)

Biz de doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Gerek sözlü gerek yazılı iletişimde daha açık ve anlaşılır cümleler kurmamıza olanak sağlayan kelime türlerini hatalı bir şekilde kullanmak anlatım bozukluğuna yol açabileceği gibi yanlış anlaşılmalara da yol açar. Bu nedenle kelimelerin ve diğer ögelerin nasıl yazıldığını bilmek gereklidir. Bunun yanı sıra kelimelerin ve ögelerin ne anlama geldiklerini ya da hangi anlamlarda nasıl kullanıldıklarını bilmek gerekir. Biz de yazımı bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir. Biz de doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: