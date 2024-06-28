Değil mi nasıl yazılır? “Değil mi” mi “deyil mi” mi “di mi” mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Değil mi sözcüğü gerek yazılı gerekse sözlü iletişimlerde sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün yazıyı aktarırken çeşitli ifadeler kullanılmakla ve bu ifadelerin büyük bir kısmı yazım yanlışına neden olmaktadır. Türkçemizi var eden sözcüklerin doğru yazım stilini öğrenmek son derece önemlidir. Bu noktada yazım kılavuzları devreye girmektedir. Yazım kılavuzu olarak ise en sık ziyaret edilen sayfaların başında TDK sözlükleri gelmektedir.

Değil mi nasıl yazılır?

Değil mi kelimesi birçok alanda karşımıza çıkan ve yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında bulunmaktadır. Bu kelime bir soru ifadesini temsil etmektedir. En sık yazım hatasının yapıldığı sözcükler arasında bulunan değil mi yazımı konusunda doğru bilgilere ulaşmak son derece önemlidir.

İnternet üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulan birçok farklı sözlük sitesi mevcuttur. Ancak bu siteler arasında kelimelerin yazımı ve okunuşuyla alakalı en güncel bilgileri veren, kullanıcılara yazım kuralları konusunda rehberlik eden en güvenilir site TDK sözlükleri sitesidir. Online olarak sözcük araştırma imkânını tanıyan bu site üzerinden kullanıcılar sözcüklerin yazımını, okunuşlarını ve anlamlarını kolayca öğrenebilmektedir. Bu bağlamda değil mi TDK’ye göre manası şu şekildedir:

Bir karar bildiren cümlenin sonunda bulunan ve o cümlenin anlattığı olayın doğrulanmasını isteyen bir soru ifadesi.

“Değil mi” mi “deyil mi” mi “di mi” mi?

Değil mi kelimesi birçok kullanıcı tarafından genellikle “deyil mi” ya da “di mi” şeklinde yazılmaktadır. Değil mi sözcüğünün bu şekilde yazılmasının sebebi okunuşundan kaynaklıdır. Dilimizde bulunan sözcükleri okunduğu gibi yazıya dökmek, yapılan en büyük imla yanlışlarından biri olmaktadır.

Türk Dil Kurumuna göre değil mi kelimesinin doğru kullanımı her zaman “değil mi” şeklinde olmalıdır. Diğer farklı yazım tarzları TDK açısından yanlış olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden herhangi bir sözcüğü yazışmalarda kullanmadan önce doğrusunu öğrenebilmek için sözlük sitelerinin ziyaret edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bilgilerden yola çıktığımızda değil mi doğru yazılışı şöyledir:

Değil mi (doğru kullanım)

Deyil mi – di mi (yanlış kullanım)





