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Değil nasıl yazılır? Değil mi deyil mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
26.06.2024 19:24
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Kelimeleri hem doğru bir biçimde yazıya aktarmak hem de doğru bir biçimde telaffuz etmek son derece önemli bir konudur. Dilimizi akıcı kullanabilmek için öncesinde yazım kurallarını öğrenmemiz gerekmektedir. Çok fazla kelimeyi bünyesinde barındıran Türkçemizde bazı sözcüklerin yazımında genellikle yazım hatasına rastlanılmaktadır. Değil sözcüğü de yazım tarzında imla yanlışı görülen sözcükler arasındadır. Peki, değil nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Değil nasıl yazılır? Değil mi deyil mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Değil kelimesi hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime okunduğu gibi yazıya döküldüğü için yaygın olarak yazım hatasıyla karşılaşılmaktadır. Sözcüklerin yazım stilinden emin olunmadığında TDK sözlükleri sitesinin ziyaret edilmesi büyük fayda sağlayabilmektedir. Bu site içerisinde kelimelerin yazımı, söylenişi ve manalarıyla birlikte tüm yazım kuralları da bulunmaktadır.

Değil nasıl yazılır?

Değil sözcüğü dilimizde en sık hatalı yazılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada değil yazımı ile alakalı hataya düşmemek için sözlük sayfalarından faydalanılması gerekebilmektedir. Sözlük sayfası denildiğinde ilk akla gelen Türk Dil Kurumu bünyesinde yer alan TDK sözlükleridir. Kelimelerin hem yazım şekli hem söyleniş biçimleri ile alakalı en güncel bilgilere bu sayfa aracılığıyla erişim sağlamak mümkündür.

Kelimeleri yazarken manasını bilmeden yazmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Manası bilinmeyen sözcüklerin kullanımı, cümlelerin yapısını da bozabilmektedir. Bu bağlamda değil TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (Edat) Ad cümlelerini olumsuz yapmak için kullanılan bir söz.
  • (Edat) Şahıs veya kip eki almış olumsuz ya da olumlu çekimli fiiller üzerine gelerek olumsuz fiilleri olumlu, olumlu fiilleri ise olumlu hale getiren bir söz.
  • (Bağlaç) Tümleç ya da özneleri ayrı ve biri olumlu, diğeri olumsuz iki cümleden birinin yüklemi yerine kullanılarak bulunduğu cümledeki bir durumu ret, diğerini kabul etmek için kullanılan bir söz.
  • (Bağlaç) İlki beklenen, ikincisi beklemeyen bir olayı gösteren ve tümleç ya da özneleri ayrı, yüklemleri ise aynı olan iki cümleden ilkinin yükleminin yenilenmemesi sağlayan bir söz.

Değil mi deyil mi?

Değil kelimesi cümle içerisinde edat ya da bağlaç olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime pek çok yazılı yerde “deyil” yazım şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Fakat Türk Dil Kurumu içerisinde yer alan bilgiler baz alındığında bu sözcüğün doğru kullanımı her daim “değil” şeklinde olmalıdır.

Bu sözcüğün hatalı olarak yazılması, dilimizi güzel kullanmamızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden herhangi bir sözcüğün yazımı hususunda ikileme düşüldüğünde TDK sözlükleri sayfasının ziyaret edilmesi ve kelime sorgulatma işlemi yapılarak, sözcüklerin doğru yazım stilinin öğrenilmesi önemli olmaktadır. Buna göre değil doğru yazılışı şöyledir:

  • Değil (doğru kullanım)
  • Deyil (yanlış kullanım)
    Express


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