Değişimi gündem olmuştu! MasterChef Ayşe Ekiz o belediye başkanıyla buluştu!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etmişti. Afyonkarahisar'da Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz'in MasterChef başvuru videosu büyük ses getirmişti. Vedasının ardından ise Ayşe'ye haksızlık yapıldığına dair yorumlarla bu elemeye tepki gösterilmişti.

İŞ TEKLİFİ ETMİŞTİ!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan da Ayşe'ye sürpriz bir teklif gelmişti. Köksal, Belediye bünyesindeki Gastronomi Birimine Ayşe Ekiz'i davet etmişti. Belediye Başkanı Köksal, “Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir.” demişti.

BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ!

Bu davetin ve teklifin ardından ise Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar’ı başarıyla temsil eden Ayşe Ekiz, Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü. Köksal, “Masterchef Türkiye 2024’te Afyonkarahisar’ı gururlandıran Ayşe Ekiz’e nazik ziyaretleri ve şehrimizin değerlerini tanıttığı için teşekkür ediyorum,” dedi. Henüz Ayşe'nin belediye başkanının teklifine ne cevap verdiği bilinmiyor.

AFYON'DA LOKANTA AÇACAK!

MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını açıklamıştı. Şefler Ayşe'nin Afyon'da açacağı lokantaya da gideceklerini de programda söylemişti.