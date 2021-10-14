Değişimi inanılmaz! Ünlü isim 105 kilo birden verdi: İşte obezite ameliyatıyla zayıflayan ünlüler!

Ünlülerin değişimleri en çok da verdikleri kilolar merak edilen konuların başında geliyor. Hangi ünlünün hangi yollarla kilo verdiği sıkça araştırılan konular arasında… Kimileri spor yaparak kimileri ise tüp mide ameliyatı olarak kilolarından arınmış durumda… O ünlüleri sizler için derledik.

ASLI SAMAT

Bu ünlülerimizden ilki 173 kilodan 68 kiloya düşmeyi başaran oyuncu Aslı Samat oldu. Türkan Şoray’ın yönettiği Uzaklarda Arama sinema filmi, Ateşböceği gibi dizilerle karşımıza çıkan Samat, Hercai dizisiyle büyük çıkış yakaladı. 2013 yılında 173 kiloyla tüp mide ameliyatı olarak toplamda 8 yılda 105 kilo vermeyi başardı.

IŞIN KARACA

Ünlü şarkıcı Işın Karaca yaşadığı ciddi sağlık sorunları sebebiyle denediği bütün yöntemlere rağmen kilo veremeyince tüp mide operasyonu olmaya karar veren ünlüler arasında. 40 kilo fazlalıkla 2014 yılında ameliyat masasına yattı. Şu an tüm fazla kilolarından kurtulan sanatçı, sağlık sorunlarını da geride bıraktı.

Bir zamanlara damga vuran ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan, sağlık problemleri sebebiyle 2015 yılında Rny Gastrit Bypass operasyonu geçirdi. 140 kiloyla operasyon geçiren Karacan, 1 yıl içerisinde 60 kilo verdi.

PELİN ÖZTEKİN

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz duayen oyuncu Rasim Öztekin’in kızı olarak tanıdığımız ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hayatımıza giren 34 yaşındaki oyuncu Pelin Öztekin, 153 kiloya kadar çıkmıştı. 2015 yılında tüp mide operasyonu geçiren Öztekin toplamda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Oyuncu ve yönetmen Yeşim Ceren Bozoğlu sadece 3 yılda yaşadığı değişimle çok konuşulmuştu. 2016 yılında 110 kiloyla Gastrit Bypass operasyonu geçiren Bozoğlu, 2019 yılında 52 kiloya düşerek kilo verim sürecini tamamlamıştı.

CENGİZ KURTOĞLU

Şarkılarıyla 7’den 70’e herkesin sevdiği sanatçı Cengiz Kurtoğlu, yaşının ilerlemesiyle birlikte aldığı kilolardan operasyon sayesinde kurtuldu. 2016 yılında 140 kiloyla Rny Gastrit Bypass operasyonu geçiren ünlü sanatçı toplamda 55 kilo vererek 85 kilo olmayı başardı.

ÜMİT ERDİM

Hayat Bilgisi’nin Arif’i olarak tanıdığımız Ümit Erdim’de obezite cerrahisine başvuran ünlüler arasında. Erdim 2018 yılında geçirdiği tüp mide operasyonuyla 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düştü.

DANLA BİLİÇ

Bir video platformuna çektiği videolarla şöhreti yakalayan Danla Biliç, yaptığı işten ziyade kiloları konuşulmaya başlayınca 2018 yılında tüp mide operasyonu geçirdi. Tam olarak toplamda kaç kilo verdiği bilinmeyen Biliç, kilo verimi sonrasında vücut toparlama operasyonu geçirerek hedefine ulaştı.





