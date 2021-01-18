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Değişimiyle gündem olan Zeynep Koçak süper mini şortla karda...

18.01.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Değişimiyle gündem olan Zeynep Koçak süper mini şortla karda...

Büyük değişim geçiren Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak süper mini şortuyla kara çıktı. Koçak'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 1 programında boy gösteren Zeynep Koçak değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

Bir dönem televizyonlarda fenomen olan program Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Kar yağışından sonra bir paylaşım yapan Koçak beğeni topladı.

Zeynep Koçak, kara adeta meydan okudu. Oyuncu, süper mini şort, uzun çizme ve kabanıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Berbat styling'im için teşekkürler" diye yazdı.

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Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı. Takipçileri Koçak'a "Hasta olacaksın" yorumları yağdırdı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok iğrenç hareketler bunlar
kizin bir bakislari ayni kalmis

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