Değişimiyle gündemdeydi! Büşra Pekin gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin değişimiyle şoke ediyor. Estetik müdahalelerle bambaşka bir görünüme kavuşan Büşra Pekin kilo verip saç rengini de değiştirid.

Görenlerin "Başkası olmuşsun", "Tanımak imkansız" dediği Büşra Pekin pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Hasan Can Kaya ile film çeken Pekin sık sık setten karelerini paylaşıyor. Oyuncu son olarak süper mini bir gömlek elbiseyle poz verdi.

Gömleğinin düğmelerini açan ve sütyenini göstermekten çekinmeyen Büşra Pekin'i görenler "Abla sana ne oldu?" yorumlarında bulundu.



