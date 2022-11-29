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Değişimiyle gündemdeydi! Büşra Pekin gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

29.11.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya ile film çeken Büşra Pekin değişimiyle görenleri şoke etmişti. Hem zayıflayan hem de pek çok estetik operasyon geçiren Pekin son olarak süper mini gömlek elbisesiyle pozlar verdi. Pekin gömleğinin düğmelerini açarak sütyenini de göstermekten çekinmedi.

Değişimiyle gündemdeydi! Büşra Pekin gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin değişimiyle şoke ediyor. Estetik müdahalelerle bambaşka bir görünüme kavuşan Büşra Pekin kilo verip saç rengini de değiştirid.

Görenlerin "Başkası olmuşsun", "Tanımak imkansız" dediği Büşra Pekin pozlarıyla da dikkat çekiyor.

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Kendini spora verdi! "Silikon mu yaptırmış?" Kendini spora verdi! "Silikon mu yaptırmış?"

Hasan Can Kaya ile film çeken Pekin sık sık setten karelerini paylaşıyor. Oyuncu son olarak süper mini bir gömlek elbiseyle poz verdi.

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Gömleğinin düğmelerini açan ve sütyenini göstermekten çekinmeyen Büşra Pekin'i görenler "Abla sana ne oldu?" yorumlarında bulundu.

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Büşra Pekin Oyuncu Hasan Can Kaya ünlü oyuncu

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