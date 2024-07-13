Değişimiyle gündemdeydi! 'Yağlarını aldırdı 8 günde 8 kilo verdi' dendi ama… Şafak Sezer'i görenler çok şaşırdı

MYNET- Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi seyirciyi ekran başına kitleyen yapımlara imza atan komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

Geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle de çok konuşulan Sezer'in yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylendi.

O İDDİALARA BÖYLE YANIT VERDİ

Şafak Sezer önceki gün bir konser çıkışı görüntülendi ve verdiği kilolar soruldu. Ünlü komedyen '8 günde 8 kilo verdiniz mi?' sorusuna 'tabii tabii. Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt verdi.

Mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini söyleyen Sezer yağları aldırdığı konusuna ise 'belirli bir yaştan sonra yağları aldırmakta fayda var' dedi.

Ünlü ismin son haline ise sosyal medyada; 'adam erimiş resmen', 'estetikten tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

