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  4. Deha'nın İmre'si Melis Sezen davet tarzıyla yine çok beğenildi! Bakan bir daha baktı

Deha'nın İmre'si Melis Sezen davet tarzıyla yine çok beğenildi! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 10:59
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Şimdilerde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Deha dizisinde 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen son olarak katıldığı bir davette tarzıyla dikkat çekti. Ünlü ismin dantel gömlek ve kalem etek kombini takipçilerinden tam not aldı.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen davet tarzıyla yine çok beğenildi! Bakan bir daha baktı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile adından söz ettiren ve şimdilerde de Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile ekranlarda boy gösteren Melis Sezen her adımıyla olay oluyor.

Özel hayatı, samimi itirafları ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile magazin manşetlerinden düşmeyen Melis Sezen son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla göz doldurdu.

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TAM NOT ALDI

Geceye beyaz dantel gömlek ve beyaz kalem etek ile katılan güzel oyuncu bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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Melis Sezen'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'çok seksi', 'hem sade hem şık', 'bu kadına bayılıyorum', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Sezen özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili sorulara içtenlikle yanıt vermiş ve "Aşk çok güzel bir duygu, aşkın hayranıyım, aşık olmak ve sevilmek çok güzel. Kalbim sevgi dolu. Çok özelim, aşktan bahsetmeyi sevmiyorum. Aşk çok özel bir duygu ve öyle kalmasını istiyorum." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Deha
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