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Deha'nın İmre'si Melis Sezen İtalya'yı ayağa kaldırdı! Özel hayatı sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.11.2024 08:33
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Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen şimdilerde Deha dizisindeki İmre karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, İtalya’nın ulusal kanalında yayınlanan, ülkenin en çok izlenen programlarından biri olan Verissimo’ya konuk oldu. Özel hayat sorusuna ise bakın ne yanıt verdi...

Deha'nın İmre'si Melis Sezen İtalya'yı ayağa kaldırdı! Özel hayatı sorulunca...

Şimdilerde; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile ekranlarda boy gösteren Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Melis Sezen, İtalya’nın ulusal kanalında yayınlanan, ülkenin en çok izlenen programlarından biri olan Verissimo’ya konuk oldu.

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Melis Sezen'in konuk olduğu program izleyenler tarafından büyük ilgi gördü ve adeta ünlü isim ortalığı kasıp kavurdu.

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ÖZEL HAYAT SORULARINI YANITLADI

Özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili sorulara içtenlikle yanıt veren Sezen, "Aşk çok güzel bir duygu, aşkın hayranıyım, aşık olmak ve sevilmek çok güzel. Kalbim sevgi dolu. Çok özelim, aşktan bahsetmeyi sevmiyorum. Aşk çok özel bir duygu ve öyle kalmasını istiyorum."

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Geleceğiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya ise "Hayattan tek isteğim kalbimi daha çok açmak. Hayatın bana sunduğu olasılıklara kendimi kapatmak istemiyorum." yanıtını verdi.

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Melis Sezen
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