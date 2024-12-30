Deha'nın İmre'si Melis Sezen sette göbeğini açıp oryantal şov yaptı! Dansı figürleri olay oldu...

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile adından söz ettiren ve şimdilerde de Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile ekranlarda boy gösteren Melis Sezen zaman zaman danslarıyla gündeme geliyor.

Sadece danslarıyla değil iddialı tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu şimdi yine dans videosuyla konuşuldu.

SETTE ORYANTAL ŞOV YAPTI!

Rusya tarihinin en yüksek hasılat başarısına ulaşan filmlerinden Kholop'un yerli uyarlaması olan Şımarık'ta rol alan Melis Sezen, sette yaptığı oryantal şov videosunu paylaştı.

Daha önce de latin dansıyla karşımıza çıkan ünlü ismin figürleri ve performansı gündem oldu.