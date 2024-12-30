MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deha'nın İmre'si Melis Sezen sette göbeğini açıp oryantal şov yaptı! Dansı figürleri olay oldu...

Deha'nın İmre'si Melis Sezen sette göbeğini açıp oryantal şov yaptı! Dansı figürleri olay oldu...

30.12.2024 23:02
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

İçerik devam ediyor
Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.12.2024 23:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deha'nın İmre'si Melis Sezen, zaman zaman dans videolarıyla karşımıza çıkıyor. Kerem Bursin'le Şımarık filminde yer alan Sezen, sette oryantal yaptığı anları paylaştı. Ünlü oyuncunun dans gündem oldu.

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile adından söz ettiren ve şimdilerde de Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile ekranlarda boy gösteren Melis Sezen zaman zaman danslarıyla gündeme geliyor.

unlu-oyuncu-melis-sezen-den-tati

Sadece danslarıyla değil iddialı tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu şimdi yine dans videosuyla konuşuldu.

SETTE ORYANTAL ŞOV YAPTI!

Rusya tarihinin en yüksek hasılat başarısına ulaşan filmlerinden Kholop'un yerli uyarlaması olan Şımarık'ta rol alan Melis Sezen, sette yaptığı oryantal şov videosunu paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-12-30 225044

Daha önce de latin dansıyla karşımıza çıkan ünlü ismin figürleri ve performansı gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2024-12-30 225124

Anahtar Kelimeler:
Dans Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güney Kore'deki uçak kazasında çarpıcı iddia! Jeju Air pilotu hava trafik kontrolüne söylemiş

Güney Kore'deki uçak kazasında çarpıcı iddia! Jeju Air pilotu hava trafik kontrolüne söylemiş

İzmir'de 36 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

İzmir'de 36 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Jose Mourinho'nun eski yıldızını istiyor

Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Jose Mourinho'nun eski yıldızını istiyor

Galatasaray duyurdu! "Yollarımızı ayırdık!"

Galatasaray duyurdu! "Yollarımızı ayırdık!"

Putin imzaladı! Anadolu Efes'in Rusya'daki operasyonuna geçici yönetim atandı

Putin imzaladı! Anadolu Efes'in Rusya'daki operasyonuna geçici yönetim atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.