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Dehşet veren olay! Korner direği bacağına girdi

06.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de oynanan amatör rugby maçında görenleri dehşete düşüren bir sakatlık yaşandı. Charlie Mills isimli oyuncunun bacağına korner direği saplandı. İşte detaylar...

Dehşet veren olay! Korner direği bacağına girdi

İngiltere'de Saddleworth Rangers ile Ince Rose Bridge arasında oynanan amatör rugby maçında 18 yaşındaki sporcu Charlie Mills, korkunç bir sakatlık yaşadı. Skor, takımının aleyhine 20-6 olduğu sırada yaptığı sayıyla farkın kapanmasını sağlayan Charlie Mills, kutlama yaptığı anlarda sakatlandı.

"KOCA DİREĞİN BACAĞIMA SAPLANDIĞINI GÖRDÜM"

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Sakatlık anını anlatan genç sporcu, kutlama yaptığı sırada bir rakip takım oyuncusunun korner direğine tekme attığını ve seken direğin bacağının arkasına saplandığını belirterek, "İlk önce kramp falan girdi sandım. Aşağı baktığımda ise koca direğin bacağıma saplandığını gördüm" dedi.

BİR KISMINI KESTİLER

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Saplanan direğin 1 metre 82 santimetre uzunluğunda olduğu; Mills'in ambulansa sokulabilmesi için itfaiyecilerin direğin bir bölümünü kestiği belirtildi. Hastanede yapılan başarılı ameliyatla direk, Mills'in bacağından çıkarıldı. Genç oyuncunun kısa süre içinde sahalara dönebileceği açıklandı. Charles Mills geçirdiği operasyon sonrası bacağından çıkarılan bayrak direğiyle poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.


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