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Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

20.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da yaşayan korkunç bir olayın kaydedilen görüntüleri görenleri dehşete düşürdü. Kan donduran video, Meksika'da bir lagünün içinde bir adamın cesedini taşıyan dev bir timsahı gösteriyordu. Olayın ardından lagün ziyaretçilere kapatıldı.

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Gazeteci Porfirio Ibarra tarafından Perşembe günü yayınlanan görüntüler, Tampico Tamaulipas'taki Laguna del Carpintero'nun durgun sularında yaşanan korkunç olayı ve o anları kameraya alan bir avuç dehşete düşmüş görgü tanığını gösteriyordu.

NEFES NEFESEYDİLER

Görüntülerde, dev timsah, sol alt kolu ve ayağı zaten eksik olan yarı çıplak bir adamın cesedini ağzında tutmuş halde yavaşça yüzerken, olaya şahit olan insanların dehşete düşmüş halde nefes nefese o anları izledikleri görülüyordu.

ÜÇ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

timsah

Timsah, çenesini kimliği belirsiz adamın sağ omzuna ve başının yan tarafına kenetlenmiş, yüzüstü uzanan adamı taşıyarak yavaş yavaş ilerliyordu. Sürüngen, avının boyutunun en az üç katı gibi görünüyordu. Bu da neredeyse 6 metre uzunluğunda olabileceğini düşündürdü.

PARÇALARINI BULDULAR

Associated Press için çalışan yerel bir dergi editörü olan Ibarra, “Muhtemelen adam yüzmek için lagüne girdi ve hayvan tarafından saldırıya uğradı” diye yazdı. Klibi paylaşan başka bir gazeteci Jorge Becerril ise, yetkililerin daha sonra adamın vücudundan geriye kalanları sudan çıkardığını ve timsahı koruduğunu söyledi. Ayrıca o gün lagünde yüzmeye gitmenin kesinlikle yasak olduğunu da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika timsah
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