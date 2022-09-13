DEİK Başkanı Nail Olpak'tan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki ziyarette, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Cengiz Özdemir, Ahmet Çalık, Talip Murat Kolbaşı, Osman Aksoy, Fuat Tosyalı, Ümit Kiler ve Muzaffer Çilek de yer aldı.

DEİK Başkanı Nail Olpak, Başkan Mehmet Büyükekşi'ye yeni görevinde başarı dileğinde bulunurken TFF'ye yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi

