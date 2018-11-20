Deivid de Souza: Şu anki F.Bahçe kadrosundan kimse bizim kadroda 18'e giremezdi

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdığı senelerin başrol oyuncularındandı. Deivid de Souza, Haber Global’den Yağız Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı. "BENİM DÖNEMİMDE TAKIM ÇOK DAHA KALİTELİYDİ" Bizim oynadığımız dönemlerde Fenerbahçe yıldızlar topluluğu gibiydi. Oynanan oyun çok üst düzeydi. Fenerbahçe'de ciddi bir kalite düşüşü var. Kadro kalitesi de benim oynadığım döneme göre çok düşük. Evet, Fenerbahçe yeni bir yapılanma içinde. Yeni yönetimin de transfer politikası pahalı oyuncular yerine daha hesaplı oyunculara yönelmek gibi duruyor. Başkan Ali Koç'un takımın mevcut durumunu düzeltip, takımın kalitesini yukarı çekeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki iki sene Fenerbahçe için çok önemli. Bu süreçte takımın kalitesini arttırmak için yeni transferlerin yapılmasını bekliyorum çünkü buna ihtiyaç var. Ali Koç ile yeni yönetimin Fenerbahçe'yi tekrar Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım haline getireceğine inanıyorum. "ZICO KALSAYDI LİGE AMBARGO KOYAR HER SENE AVRUPA'DA OLURDUK"

Zico döneminde oynanan futbolu hem bizler hem de Fenerbahçe taraftarları çok özledi. Zico kalsaydı; Fenerbahçe Süper Lig'e ambargo koyardı. Daha çok lig şampiyonluğu kazanırdık. En önemlisi Fenerbahçe her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam eden bir takım olurdu. Zico ile çeyrek finale çıktık. Zico devam etseydi o başarının üzerine çok rahat çıkabilirdik çünkü oyuncu grubu "Avrupa'da daha fazla neler yapabiliriz" diye düşünen bir topluluk haline dönüşmüştü. "ZICO'YU GÖNDERMEK BÜYÜK HATAYDI" Zico'nun gitmesi Başkan Aziz Yıldırım'ın verdiği karar doğrultusunda oldu. Belki başkanın kendisine göre haklı sebepleri vardı ama bu kararın o dönem için doğru olduğunu düşünmüyorum. "FENERBAHÇE'Yİ KÜME DÜŞME HATTINDA GÖRMEK ŞAŞIRTICI OLDU" Brezilya'dan Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu takip ediyorum. Fenerbahçe'nin sezona böyle başlaması ve haftalarca küme düşme hattında olması beni şaşırtan bir durum oldu. Fakat oynanan futbola bakınca bu durumun sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe bir geçiş döneminde. Bunun da zorlukları olacaktır. Tabii ki bu durum düzelecektir ama zaman lazım.

"ARTIK FENERBAHÇE, BREZİLYA'DA MANŞET OLAN BİR KULÜP DEĞİL" Benim oynadığım dönemde Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar gibi, hatta onların da önünde popülariteye sahip bir kulüptü. Şu anda bu popularitesini Brezilya'da kaybetti. Ben, Alex, Roberto Carlos ve Zico Fenerbahçe'deyken tüm Brezilya medyasının gözü ve kulağı buradaydı. Bu durum artık değişti. Yaptığımız her hareket Brezilya'da manşet oluyordu. Artık Fenerbahçe, Brezilya'da manşet olan bir kulüp değil. "EN İYİSİ ARTHUR ZICO'YDU" Aragones, Zico ve Daum'la çalıştım. Üç isim de çok önemli teknik direktörlerdi. Hepsinin kendine has özellikleri vardı. Bu sorunun cevabını istatistiklerde bulabiliriz. Zico Fenerbahçe'de çok önemli işler yaptı. Benim de Fenerbahçe dönemine çalıştığım en iyi teknik direktör Arthur Zico'ydu. "ALEX İLE ZİCO BİRLİKTE ÇOK BAŞARILI OLUR" Ben de Türk medyasından bu haberleri okudum ama bu konuyla ilgili Zico veya Alex'ten bir şey duymadım. Alex'in kariyerinde yaptıkları ve başarıları ortada. Zico'nun da hem teknik direktörlük hem de Fenerbahçe kariyerinde yaptıklarına hep birlikte şahit olduk. İkisi birlikte çok iyi bir sinerji yakalayabilirler. Tekrar yolları Fenerbahçe ile kesişirse bu ikilinin çok başarılı olacağını düşünüyorum.