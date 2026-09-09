Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte mücadelenin hazırlıkları sürerken, takımın en önemli gol silahlarından Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

BURUK'TAN OSİMHEN'İN YERİNE BARIŞ ALPER

Teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın yokluğunda hücum hattındaki tercihini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.

Buruk'un maç içerisinde hücum gücünü artırmak için başvurabileceği bir diğer isim ise yeni transfer Rafael Leao olacak.

LEAO İÇİN DUYGUSAL KARŞILAŞMA

Sporting mücadelesi, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao açısından da özel bir önem taşıyor. Futbol kariyerine Sporting altyapısında başlayan Leao, 2018 yılında Lille'e transfer olarak Portekiz'den ayrılmıştı.

Leao, Galatasaray formasıyla Sporting'e karşı sahaya çıkması halinde profesyonel kariyerinde ilk kez eski kulübüne rakip olacak.

OSİMHEN VE LEMİNA TEDAVİ ALTINDA

Galatasaray, daha önce yaptığı açıklamada Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın sağlık durumlarına ilişkin son bilgileri paylaşmıştı. Yapılan tetkiklerde iki oyuncunun da sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiği belirtilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves; Suarez.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sane; Barış Alper Yılmaz.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak

LEAO, ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİ SPORTING'E KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek.

Ülkesi Portekiz'in Sporting takımında 2012'de futbola başlayan Leao, 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. Burada 5 resmi müsabakada 2 gol atan Leao, 2018 yazında yaklaşık 20 milyon avro bedelle Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu.

Leao'nun 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao halen Sporting'in 23 yaş altı takımında forma giyiyor.

DENİZ VE NHAGA, SPORTING'İ YAKINDAN TANIYOR

Galatasaraylı futbolcular Deniz Gül ile Renato Nhaga, daha önce Portekiz tecrübesi yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün Porto'dan transfer ettiği milli santrfor Deniz, Sporting'e karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. Genç golcü, bu müsabakalarda skor katkısı veremezken 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Geçen sezon ara transferde Portekiz tesilcisi Casa Pia'dan alınan Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Nhaga ise Sporting'e karşı çıktığı 2 müsabakadan da mağlup ayrıldı.

YENİ TRANSFER BITSHIABU, İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Almanya'nın Leipzig takımından kiralanan 21 yaşındaki stoper, 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başladı. Stoperde de oynayabilen Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Bitshiabu, Okan Buruk'un savunma anlamında elini rahatlatacak hamlelerden biri olacak.

GALATASARAY KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği iyi performansın üzerine çıkmaya çalışacak.

Geçen sezon "Devler Ligi"nin lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak tur atladı.

Son 16 turu play-off'unda İtalya'nın Juventus takımını eleyen "Cimbom" son 16 turuna yükseldi. Burada Liverpool'a elenen sarı-kırmızılı ekip, kendi adına başarılı bir turnuvayı geride bıraktı.

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon bu başarıyı bir adım daha ileri taşımak için mücadele edecek.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Galatasaray, 2026-27 sezonundaki 4 resmi maçta mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonu şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'e sahasındaki Arca Çorum FK beraberliğiyle başladı. Galatasaray, ardından çıktığı Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir maçlarını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

"Cimbom" yaptığı 4 maçta skor olarak istediğini alsa da savunmadaki sorunlarıyla dikkati çekti. Özellikle duran toplardan goller yiyen Galatasaray, 4 lig maçının 3'ünde kalesinde ikişer gol gördü.

SPORTING, GEÇEN SEZONUN ÇEYREK FİNALİSTLERİNDEN

Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Portekiz Ligi'nde 2024-25 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Sporting, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 36 takımlı lig etabına doğrudan katıldı. Çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 7. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu turda Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Bodo/Glimt'i eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Sporting, burada ise finale kadar yürüyecek İngiliz ekibi Arsenal'e elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçiren Sporting, Portekiz Ligi'ni de ikinci sırada tamamlayarak bir kez daha bu turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Portekiz futbolunun en fazla kupa kazanan takımlarından olan Lizbon temsilcisi, uluslararası arenadaki tek şampiyonluğunu 1963-64 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı alarak yaşadı.

KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR

Genç bir kadroya sahip Sporting, buna rağmen adını dünya futbolunda duyuran önemli oyuncuları kadrosunda bulunduruyor.

Yeşil-beyazlı takımın 23,6 yaş ortalamasına sahip kadrosundaki savunma oyuncuları Gonçalo Inacio, Zeno Debast, Eduardo Quaresma, Maxi Araujo, orta saha oyuncuları Sergi Altimira, Issa Doumbia, Rodrigo Zalazar ile hücumcular Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luis Suarez ve Fotis Ioannidis dikkati çekiyor.

Bu sezon Portekiz Ligi'nde yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inden beraberlikle ayrılan Sporting, attığı 14 golle skorer görüntü çiziyor. Ligde 4 gol atan Luis Suarez, 3 gol kaydeden Flavio Gonçalves, 2 golü bulunan Fotis Ioannidis, Galatasaray savunmasının dikkat etmesi gereken oyuncular olarak öne çıkıyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 341. KARŞILAŞMA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 341. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. UEFA turnuvalarında ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting, Galatasaray'ın 114. rakibi olacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 129 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ"NDE 19. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek 8. kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 ve 2001-02'de 2 ön eleme, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2003-04 ve 2006-07'de tek ön eleme, 2023-24'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-09, 2021-22 ve 2024-25 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-03, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19, 2019-20, 2025-26 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı.

"KUPA 1"DE 170. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 170. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 134 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 83 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 181 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 283 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.