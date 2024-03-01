DEKAMER’den ‘Deniz Çayırları Günü’ paylaşımı

Deniz çayırlarının ekolojiye katkıları arasında tropikal ormanlardan daha fazla organik madde üretmesi, besin zincirinde en üst sırada olması, yüzlerce omurgasız ve alg türüne ev sahipliği yapması, her gün her m2 için 10 litrenin üzerinde oksijen oluşturması, deniz canlılarına yaprak sürgünleri altında barınak teşkil etmesi, güçlü akıntı ve dalgaların şiddetini azaltması, akıntı ve dalgalarla birlikte su kolonunda oluşan askıda katı maddeleri bünyelerine alarak suyu berraklaştırması, balıkların ve krustaselerin/eklem bacaklıların yumurtlama ve üremeleri için ortam habitat görevi görmesi, ekonomik balıklar için barınak teşkil ettiğinden sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlaması en önemli özelliklerinden.

Dünya Deniz Çayırları Günü nedeniyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından merkezin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda bir Yeşil Deniz Kaplumbağası yer alırken, “Bugün ekosistemin önemli parçalarından olan deniz çayırlarının günü. Deniz çayırları, biyoçeşitlilik ve ekosistem sağlığına katkıda bulunarak suyun oksijenini zenginleştirirler. Pek çok deniz canlısına barınak sağlar, yaşamını destekler ve onları beslerler. Tüm bunların yanı sıra deniz çayırları su hareketini azaltarak sedimente katkı sağlar. Birçok önemli role sahip olan bu bitkinin bahçıvanlığını ise Yeşil deniz kaplumbağaları üstlenir” denildi.

