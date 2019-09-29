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Dekan ateş yakıp başından aşağı boya döktü! Bakın sebebi neymiş!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.09.2019 03:02 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, ateşin insanların toplanması ve birlikteliği temsil ettiğini göstermek ve birlikteliğe dikkati çekmek için Ergan Dağı'nda kamp ateşi yaktı, üzerine kovayla boya döktü.

Erzincan Valiliği ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" kapsamında Prof. Dr. Kavukçu, Ergan Dağı'nda kamp ateşi yaktı.

Sulandırıp kovalara doldurduğu çeşitli renklerdeki boyayı üzerine döken Kavukçu, aynı boyadan fırça ile yere de sürdü.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün süren sempozyuma katılan bilim insanlarının etkinliklere de katıldıklarını, Kavukçu'nun ise güzel bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

Arslantaş, "Erzincan ateşi" performansında renklerini, ürünlerini, kültürel anlamlarını bir araya getirerek, birlik içinde Erzincan olmasını sembolize ettiklerini anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu da sempozyum kapsamında "Erzincan ateşi" başlıklı performans gerçekleştirdiğini, ateşin insanların toplanması ve birlikteliği temsil ettiğini vurguladı.

Kavukçu, "Böyle bir ateşi yakıp Erzincan anlamında, Erzincan kavramları üzerinde ve doğasında birliktelik mesajı vermeye çalıştık. Tabii bu aynı zamanda Türkiye'de yaşanması gereken birlikteliğe de göndermesi olan bir çalışma. Performansta birçok renk kullandık. Ateş, sıcaklık etkisi, etrafında buluşma etkisi ve onunla birlikte renklerin de birliktelik sağlayıp katkıyı artırması, daha yaygın bir temelde anlam vermektedir." diye konuştu.

Etkinliğe Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile akademisyenler katıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Kavukçu

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