Del Valle Bandırmaspor'da

Bandırmaspor bu yıl top koşturacağı TFF 1.Lig için transfer çalışmalarını başlattı. İç transferde rekor bir sürede tüm oyuncuları ile ikişer yıllık anlaşma imzalayan bordo beyazlılar dış transferde de atak başlattı.
Giresunspor'da forma giyen Venezuellalı Yonathan Del Valle'yi renklerine bağlayan bordo-beyazlılar 2 Ağustos'ta yapılacak genel kurul ile belirlenecek yeni yönetimin ardından transferlerin hız kazanacağı öğrenildi.
(İHA)
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