Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae, yaptığı paylaşımlarla kendinden söz ettirdi

Alli, model Ruby Mae ile 2016'dan beri birlikteliklerini sürdürüyor.Çiftin sevgili olduğu Euro 2016'da yaşanan fotoğraftaki bu öpücükle açığa çıkmıştı.Instagramda sık sık paylaşım yapan Mae, her fotoğrafıyla binlerce beğeni alıyor.

Son olarak Dele Alli'yle köpekleri olan Uno'yla koronavirüs vakalarının çok olduğu Sandbanks bölgesinden fotoğraf paylaşan Mae'nin bikinili pozuna yine beğeni yağdı.Güzel model sık sık köpeği Uno'yla fotoğraf paylaşıyor.Ruby Mae'nin Instagram'da 94 bin takipçisi bulunuyor