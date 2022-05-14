Deli Aşk filmi, televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Murat Dündar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Emrah Kaman ve Murat Kaman yazmıştır. Cem Yılmaz ve Muzaffer Yıldırım'ın yapımcısı olduğu film, 9 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir. Peki Deli Aşk konusu ne? Deli Aşk filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

DELİ AŞK KONUSU NEDİR?

Deli Aşk filminin konusu şu şekildedir:

Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu ediyor.

DELİ AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Emrah Kaman ve Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.

DELİ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman'ın yazdığı ve yapımcılığını Cem Yılmaz'ın üstlendiği Deli Aşk filminin bir kısmı Adana'da çekilmiştir

