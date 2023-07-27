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Deli Aşk oyuncuları kimdir, konusu ne? Deli Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

27.07.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Aşk filminin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detayları merak ediliyor. Murat Dündar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alıyor. Deli Aşk filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Peki, Deli Aşk oyuncuları kimdir, konusu ne? Deli Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylı bilgiler...

Deli Aşk filmini 27 Temmuz Perşembe akşamı Star Tv'de izlemek isteyenler film hakkında detaylıbilgiye ulaşmak istiyorlar. Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman kaleme alırken filmin yapımcılığını ise ünlü komedyen Cem Yılmaz üstlenmiştir. Deli Aşk filmi hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

DELİ AŞK KONUSU NEDİR?

Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman yazmıştır. Filmin bir kısmı Adana'da çekilmiştir. Filmin yapımcılığını ise Cem Yılmaz üstlenmiştir.

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DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emrah Kaman ve Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.

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DELİ AŞK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Deli Aşk filminin bir kısmı Adana'da çekilmiştir.

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