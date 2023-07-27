Deli Aşk oyuncuları kimdir, konusu ne? Deli Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

Deli Aşk filmini 27 Temmuz Perşembe akşamı Star Tv'de izlemek isteyenler film hakkında detaylıbilgiye ulaşmak istiyorlar. Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman kaleme alırken filmin yapımcılığını ise ünlü komedyen Cem Yılmaz üstlenmiştir. Deli Aşk filmi hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

DELİ AŞK KONUSU NEDİR?

Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman yazmıştır. Filmin bir kısmı Adana'da çekilmiştir. Filmin yapımcılığını ise Cem Yılmaz üstlenmiştir.

DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emrah Kaman ve Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.

DELİ AŞK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Deli Aşk filminin bir kısmı Adana'da çekilmiştir.



