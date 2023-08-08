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Deli Yürek ile hafızalara kazındı... Zeynep Tokuş paylaştı! "Hâlâ çok gençsin"

08.08.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almıyor. Gözlerden uzak yaşayan ve yoga ile ilgilenen Zeynep Tokuş adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medya detoksu yapan ama ara ara da paylaşımlarda bulunan Zeynep Tokuş'un son haline yorum yağdı.

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu süreçte yaptıklarını ve sınırları zorlayan hareketleri yaparak paylaşımlarına devam ediyor.

Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş sosyal medya detoksu yapıp gözlerden uzak bir hayat sürse de zaman zaamn hayranlarına son halini paylaşıyor.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem olan ve artık bambaşka bir hayatı olan Zeynep Tokuş, esnekliğini sergilediği fotoğraflarıyla ağızları açık bırakıyor.

Ekran Alıntısı

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Zeynep Tokuş yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla övgüleri toplarken son haliyle de beğeni alıyor. Son olarak bir paylaşımda bulunan Deli Yürek'in Zeynep'i paylaşımına "Sen ne verirsen, hayatta sana onu verir. Eğer bir yoksunluk duygusu yaşıyorsan bir yerlerde bir tıkanıklık olabilir. Öyleyse ne talep ediyorsan sen çarkı tersine çevir ve talep ettiğini önce sen ver... Doyur ki bereketlensin sofran, neşe saç ki hayat da seni neşelendirsin, sev ki sevil, bilgini paylaş ki sana da bilgi aksın... Aç kalbinin kalkanlarını ki o da açsın sana perdesini..." notunu düştü.

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Son halini paylaşan oyuncuya "Hâlâ çok gençsin ve güzelsin" yorumları yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Zeynep Tokuş Oyuncu

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