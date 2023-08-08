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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid basketbol takımında! Arda Güler'den mesaj

08.08.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu. Milli futbolcu Arda Güler, Ömer Kutluay'a tebrik mesajı yayınlarken Demet Şener de yaptığı paylaşımla beğeni aldı.

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerliyor. Türk basketbolunun önemli isimlerinden İbrahim Kutluay, Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay’ın İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer olduğunu açıkladı.

Demet Şener güzel haberi ve gururunu sosyal medyadan paylaştı ve "Birkaç zamandır içim içime sığmıyordu, herkese haykırmak istiyordum ama doğru zamanı beklemem gerekti. Canım oğlum bundan sonra dünyanın en büyük kulübünün formasını giyecek. Seninle ne kadar gurur duysam azdır" dedi.

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"SONUNA KADAR YANINDAYIM"

İbrahim Kutluay ise paylaşımında "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum." dedi.

ARDA GÜLER'DEN MESAJ GELDİ

İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler de İspanyol ekibin basketbol altyapısına transfer olan Ömer Kutluay’a tebrik mesajı gönderdi.

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Arda Güler, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın 14 yaşındaki oğlunu “Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et” sözleriyle kutladı.

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Ömer Kutluay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Desteğin için çok teşekkürler Arda abi. Madrid’de görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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