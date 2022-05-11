Deli Yürek'te rol arkadaşıydı! Ahmet Yenilmez'den şaşırtan Kenan İmirzalıoğlu itirafı

'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Acı Hayat' gibi bir döneme damga vuran yapımlarda rol alan Ahmet Yenilmez, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ahmet Yenilmez, basın mensupları ile sohbet etti.

"O BİR ANADOLU DELİKANLISIDIR"

'Deli Yürek' dizisindeki arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hala görüştüklerini ifade eden Yenilmez, şunları söyledi:



"Ben hayatım boyunca kendim onaylamadığım hiç bir işin içinde olmadım. Deli Yürek çok başka bir ünündür, Kenan da Türk Sineması'nın ender delikanlılarından biridir. O bir Anadolu delikanlısıdır. Benim o dünya ahiret kardeşimdir. Şeref duyarım nasip olursa inşallah tekrar oynamak isteriz"





