Delice havzasındaki tuzlanma problemine çözüm aranacak

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve İlçe sınırları içinde bulunan Delice Irmağı havzasındaki 25 bin dönüm tarım arazisinin karşı karşıya kaldığı tuzlanma sorunu ve sulama imkanlarının ele alındığı proje Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, Sungurlu ilçesinde göreve başladıktan sonra yoğun şikâyetlerin ve mağduriyetlerin yaşandığı Delice Irmağı havzasındaki tuzlanma sorununun çözümü için çalışmalara başladı. Konunun bilimsel olarak değerlendirilmesi, tuzlanma sorunu yaşanan tarım alanlarının tam olarak tespit edilmesi ve tuzlanma nedeniyle yaşanan verim kaybının önlenmesine yönelik olarak alternatif eylem planlarının oluşturulmasını hedefleyen projenin hazırlanarak Kalkınma Ajansına sunulması sağlandı. Kısa süre içerisinde kapsamlı bir analiz raporu oluşturularak hazırlanan proje Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Projenin Kabul edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Kaymakam Ataman, “Delice Irmağı civarında bulunan ve tarımla geçinmeye çalışan köylülerimizle yaptığımız görüşmeler, yerinde denetim ve istişareler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden konuyla ilgili istediğimiz rapor sonrasında özellikle Delice Irmağı havzasında bulunan ve yıllardır tuzluluk nedeni ile neredeyse üretim yapılamayacak hale gelen yaklaşık 25 bin dönüm arazinin olduğunu tespit ettik. Alanda yaptığımız incelemeler ve tespit ettiğimiz sorunların çözümüne yönelik olarak kapsamlı bir fizibilite projesi hazırlayarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına sunduk ve projemiz kabul edildi. Kabul edilen projemiz kapsamında bahsi geçen köylerimizde sulama imkanlarının araştırılarak alternatif çözüm önerilerinin raporlanması, İlçemizde tuzlanan alanın tam olarak kaç dönüm olduğunun tespit edilmesi, tarım alanlarında oluşan tuzluluğun bölge ekonomisini ne kadar etkilediği ve ekonomik kaybın ne kadar olduğunun ortaya konulması, tuzlanan arazilerde uygulanması gereken ıslah modellerinin tespit edilerek maliyetlerinin çıkarılması, tuzlanan arazilerde hangi alternatif ürünlerin yetiştirilebileceğinin araştırılması ve tuzlanan arazilerde kullanılabilecek su kaynakları, kullanılma imkanları ve maliyetlerinin tespit edilerek tuzlanma sorununun kapsamlı olarak ele alınması sağlanarak ilgili sorunların çözümlerine ulaşılmaya çalışılacaktır." dedi.

Proje sonucunda hazırlanacak olan fizibilite raporu ile yaklaşık 25 bin dönüm arazinin tuzluluktan kurtulmasının hedeflendiğini kaydeden Kaymakam Ataman, "Tuzluluğun nedenlerinin bertaraf edilmesi, yetiştirilmesi düşünülen alternatif ürünlerin belirlenmesi ve özellikle Delice Irmağı’ndan tarımsal sulama konusunda yararlanılması konusunda yeni bir yol haritası oluşacaktır. Proje ile Sungurlu İlçemizde ekilebilir tarım arazi miktarı artırılarak çiftçilerimizin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmelerine imkan sağlanacaktır.

Projemizin hazırlık ve Kalkınma Ajansında yapılan değerlendirme aşamalarında destek ve tecrübelerini esirgemeyen Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’ye şükranlarımı sunuyorum. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına ve projenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, projemizin Sungurlumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

