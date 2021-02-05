Delice Yeni Sanayi Sitesi ve Yöresel Satış Merkezinin temeli atıldı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, 13 milyon 260 bin liralık bütçeyle yapımına başlanan Yeni Sanayi Sitesi ve Yöresel Ürün Satış Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kırıkkale’nin Delice Belediyesi tarafından 8 bin 400 metrekare alana planlanan Yeni Sanayi Sitesi ve Yöresel Ürün Satış Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 41’i sanayi ve 9’u yöresel ürün satış dükkanın toplam maliyeti 13 milyon 260 bin Türk lirası.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, törende yaptığı konuşmada, ilçede tarihi anlardan birini daha yaşadıklarını söyledi.

"İkinci dönemimiz hızlı başladık"

Özdem, “Bugün inşallah Delice’de tarihi anlardan birini daha hep berber şahitlik edeceğiz. İlçemizin eksikliklerinden biri olan Küçük Sanayi Sitesi ve Yöresel Ürünler Satış Alanını temelini atacağız. Rabbim utandırmasın bol kazançlar nasip etsin inşallah. İkinci dönemimiz hızlı başladık. 2014’de de hızlıydık. Sağ olsun milletvekilimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı” dedi.

"Hükümet yatırımlarını görebiliyoruz"

7 yıldır hükümet yatırımlarının yapıldığını ifade eden Özdem, “Büyüyen ve gelişen Türkiye’de Delice’de bu zamana kadar nasibini alamamıştı. Ama gördüğünüz üzere son 7 yıldır vizyonu büyük, gelişen dünyanın umudu olan Türkiye’deki payımızı Delice olarak alıyoruz. Birçok büyük şehirlere ve ilçelere baktığınızda oralarda ne varsa Delice ilçesinde de aynısını bütün hükümet yatırımlarını görebiliyorsunuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekilimiz Ramazan Can’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.