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Deliha oyuncuları kimler, konusu nedir? Deliha filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

19.06.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deliha filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Film, 19 Haziran Pazartesi akşamı TV ekranlarında yayınlanacak. Hakan Algün'ün yönetmenliğini yaptığı Deliha filmi izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Peki, Deliha oyuncuları kimler, konusu nedir? Deliha filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Deliha oyuncuları kimler, konusu nedir? Deliha filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

Deliha filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp Deliha'yı canlandırdığı film vizyona girdiği dönem çok ses getirmişti. Ara ara ekranlara gelen Deliha filmini izlemek isteyenler konusu ve oyuncularına ilişkin detayları sorgulamalarına hız kazandırdılar. İşte Deliha filmi hakkında merak edilenler...

DELİHA KONUSU NEDİR?

Filmde deli kız Zeliha'nın aşkı ararken yaşadığı komik durumlar işleniyor. Komedi türündeki bu filmde her şey, Zeliha'nın bir gün arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlar. Falcının anlattıkları Zeliha'nın eylemlerinde belirleyici olur. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal mahalleye bir fotoğrafçı stüdyosu açar. Bunu gören Zeliha, Cemil'i tanımaya çalışır.

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DELİHA OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay, Derya Alabora, Esin Eden, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Korkmazel, Korhan Herduran, Ali Çelik, Nezih Tuncay, Gülay Baltacı, Feriha Eyüboğlu, Benian Sönmez, Gülsüm Alkan, Serap Durmaz, Kadriye Çetinkaya, Jeyan Tözüm, Fatih Özkan

DELİHA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deliha filmi komedi filmi 14 Kasım 2014’te sinemalarda vizyona girdi

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