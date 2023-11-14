Delikanlı nasıl yazılır? Delikanlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde yer alan birçok farklı kelime ve kelime grubu vardır. Dilimiz çok zengin olduğundan çoğu sözcüğün yazımında hata yapılabilmektedir. Burada önemli olan bu hataları düzeltmek ve dilimizi güzel kullanmaktır. Delikanlı yazımı konusunda da yaygın olarak imla yanlışına rastlanılmaktadır. Türk Dil Kurumunun çevrimiçi kelime aratma ve sorgulatma fırsatını sunan sözlük sitesi bu noktada yardımcı olmaktadır.

Delikanlı nasıl yazılır?

Gündelik sohbetlerde veya yazılı metinlerde birçok farklı sözcükle karşılaşırız. Kimi kelimeleri ilk defa duyarken kimisinin ise tam olarak ne anlama geldiğini bilemeyiz. Dilimizde çok sık kullanılan ve karşımıza çıkan sözcüklerden biri delikanlı kelimesidir. Bu kelimenin yazımında ise birçok kullanıcı hataya düşmekte ve yanlış yazmaktadır.

Delikanlı sözcüğünün yanlış yazılmasındaki ana etken ise “deli” ve “kanlı” olmak üzere iki sözcükten meydana gelmesidir. İki sözcükten oluşan kelimelerin yazımında yaygın olarak yazım hatası görülmektedir. Kelimelerin doğru yazımı kadar ne manaya geldiğini de bilmek gerekir. Bu bağlamda delikanlı TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim) Çocukluk dönemi bitmiş genç erkek.

(Sıfat/Mecaz) Namuslu, güvenilir, samimi ve doğrucu kimse.

(Ünlem) Genç olan kişilere bir hitap sözü.

Delikanlı ayrı mı yazılır?

Delikanlı sözcüğü cümle içerisinde bazı durumlarda isim, bazı durumlarda sıfat, bazı durumlarda mecaz ve bazı durumlarda ise ünlem yani bir seslenme sözü olarak kullanılmaktadır. Bu kelime pek çok kullanıcı tarafından “deli kanlı” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Bu bağlamda delikanlı bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı merak edilebilir. Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sayfasını ziyaret ettiğinizde bu sözcüğün “delikanlı” olarak bitişik yazılmış halini görebilirsiniz. Bu yüzden bu kelimenin ayrı olarak yazılıp kullanılması doğru değildir. Buna göre delikanlı doğru yazılışı şöyledir:

Delikanlı (doğru kullanım)

Deli kanlı (yanlış kullanım)





