Safkan nasıl yazılır? Safkan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Safkan kelimesi gerek yazılı mecralarda gerekse sözlü iletişimlerde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime çok sık kullanılmasına rağmen pek çok kullanıcı yazımında sıklıkla hata yapmaktadır. Herhangi bir sözcüğün yazımı konusunda çelişki yaşandığında Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfasından yardım alınabilir. Bu noktada safkan yazımı ile ilgili bilgilere de bu sayfa üzerinden kolay bir şekilde ulaşılabilir.

Safkan nasıl yazılır?

Safkan sözcüğü birçok farklı alanda karşımıza çıkan kelimelerden biri olarak bilinir. Bu sözcük “saf” ve “kan” olmak üzere toplamda iki farklı kelimeden meydana gelmektedir. Bu tür iki sözcüğün yan yana gelip yeni bir mana ortaya çıkarması, birleşik sözcük olarak tanımlanmaktadır. Birleşik sözcüklerin bazıları ayrı kullanılırken bazıları ise bitişik yazılarak kullanılmaktadır.

Kelimelerin doğru yazımı ve söyleniş biçimi kadar ne anlama geldiğini de bilmek önemlidir. Bu noktada Türk Dil Kurumunun çevrimiçi kelime aratma fırsatını veren güncel sözlük sitesi karşımıza çıkar. Bu site aracılığıyla sözcüklerle alakalı en doğru bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda safkan TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Sıfat) Aynı fiziksel özelliklere sahip olan ve ırkının bütün niteliklerini taşıyan (hayvan)

Safkan ayrı mı yazılır?

Safkan kelimesi yaygın olarak hayvanların ırklarını belirtmek için kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcükte yer alan “saf” ve “kan” kelimeleri birleşmesine rağmen anlamlarında herhangi bir bozulma görülmemektedir. Dilimizde yer alan bazı kelimeler birleşme esnasında anlamlarından bir şey kaybetmeyebilir. Bu tür çözdükler için genelde kalıplaşmış ifadesi kullanılır.

Safkan yazımı pek çok yerde karşımıza “saf kan” olarak yani ayrı yazılmış hâliyle çıkmaktadır. Bu yüzden safkan bitişik mi yazılır konusunu detaylı olarak incelemek önemlidir. Türk Dil Kurumu Sözlükleri sitesine bakıldığında bu kelimenin her zaman “safkan” şeklinde bitişik yazılması gerektiği bilgisine ulaşmaktayız. Buna göre safkan doğru yazılışı şöyledir:

Safkan (doğru kullanım)

Saf kan (yanlış kullanım)





