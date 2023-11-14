EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Safkan nasıl yazılır? Safkan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Safkan nasıl yazılır? Safkan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

13.11.2023 16:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bulunan bazı sözcükler gerek kural gerekse kalıplaşmış olduğundan ayrı ya da bitişik olarak yazılmaktadır. Ancak zaman zaman hangi sözcüğün bitişik, hangi kelimenin ayrı yazıldığı konusunda ikilem yaşanabilir. Bunu önlemenin en doğru yolu ise Türk Dil Kurumunun online sözcük aratma imkânı veren güncel sözlük sitesini ziyaret etmektir. Dilimizde yaygın olarak yazımında imla hatası görülen sözcüklerden biri safkandır. Peki, safkan nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Safkan kelimesi gerek yazılı mecralarda gerekse sözlü iletişimlerde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime çok sık kullanılmasına rağmen pek çok kullanıcı yazımında sıklıkla hata yapmaktadır. Herhangi bir sözcüğün yazımı konusunda çelişki yaşandığında Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfasından yardım alınabilir. Bu noktada safkan yazımı ile ilgili bilgilere de bu sayfa üzerinden kolay bir şekilde ulaşılabilir.

Tavşankanı nasıl yazılır? Tavşankanı nasıl yazılır?

Safkan nasıl yazılır?

Safkan sözcüğü birçok farklı alanda karşımıza çıkan kelimelerden biri olarak bilinir. Bu sözcük “saf” ve “kan” olmak üzere toplamda iki farklı kelimeden meydana gelmektedir. Bu tür iki sözcüğün yan yana gelip yeni bir mana ortaya çıkarması, birleşik sözcük olarak tanımlanmaktadır. Birleşik sözcüklerin bazıları ayrı kullanılırken bazıları ise bitişik yazılarak kullanılmaktadır.

Kelimelerin doğru yazımı ve söyleniş biçimi kadar ne anlama geldiğini de bilmek önemlidir. Bu noktada Türk Dil Kurumunun çevrimiçi kelime aratma fırsatını veren güncel sözlük sitesi karşımıza çıkar. Bu site aracılığıyla sözcüklerle alakalı en doğru bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda safkan TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (Sıfat) Aynı fiziksel özelliklere sahip olan ve ırkının bütün niteliklerini taşıyan (hayvan)
Ayçiçeği nasıl yazılır? Ayçiçeği nasıl yazılır?

Safkan ayrı mı yazılır?

Safkan kelimesi yaygın olarak hayvanların ırklarını belirtmek için kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcükte yer alan “saf” ve “kan” kelimeleri birleşmesine rağmen anlamlarında herhangi bir bozulma görülmemektedir. Dilimizde yer alan bazı kelimeler birleşme esnasında anlamlarından bir şey kaybetmeyebilir. Bu tür çözdükler için genelde kalıplaşmış ifadesi kullanılır.

Safkan yazımı pek çok yerde karşımıza “saf kan” olarak yani ayrı yazılmış hâliyle çıkmaktadır. Bu yüzden safkan bitişik mi yazılır konusunu detaylı olarak incelemek önemlidir. Türk Dil Kurumu Sözlükleri sitesine bakıldığında bu kelimenin her zaman “safkan” şeklinde bitişik yazılması gerektiği bilgisine ulaşmaktayız. Buna göre safkan doğru yazılışı şöyledir:

  • Safkan (doğru kullanım)
  • Saf kan (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?
ÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleriÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleri
Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak! Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı! "Evine göndereceğiz"

İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı! "Evine göndereceğiz"

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesaj

Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesaj

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.