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Serinkanlı nasıl yazılır? Serinkanlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

13.11.2023 16:51 | Son Güncelleme:
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Türkçemiz sözcük yönünden fazlasıyla geniş bir yelpazeye sahiptir. Kimi kelimelerin kökeni Türkçeyken kimisi ise yabancı kökenlidir. Gerek Türkçe gerekse yabancı kökene sahip çok sayıda kelime mevcuttur. Hal böyle olunca bazı sözcüklerin yazımında çelişki yaşanmakta ve yazım hatasına rastlanılmaktadır. Dilimizde sıklıkla hatalı yazılan sözcüklerden biri de serinkanlı kelimesidir. Peki, serinkanlı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Serinkanlı sözcüğü hem yazılı iletişimlerde hem de günlük sohbetlerde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Serinkanlı yazımı ile ilgili birçok kullanıcı ikileme düşmekte ve ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı hususunda karar verememektedir. Sözcüklerin doğru yazım stilini öğrenmek için yaygın olarak Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfası ziyaret edilmektedir. Bu site içerisinde sözcük aratma seçeneği bulunduğundan kelimelerin yazımıyla alakalı bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılır.

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Serinkanlı nasıl yazılır?

Dilimizde bitişik veya ayrı yazılan çok sayıda kelime mevcuttur. Bu tür ayrı ve bitişik yazılan kelimeler, birleşik sözcük olarak ifade edilir. Serinkanlı kelimesi de “serin” ve “kanlı” sözcüklerinin yan yana gelmesiyle ortaya çıktığından, bu sözcük de bir birleşik kelimedir. Kelimelerin nasıl yazıldığını ve nasıl telaffuz edildiğini öğrenmek son derece önemli bir konudur.

Kelimelerin yazım ve söyleniş biçimleri dışında ne anlama geldiğini de doğru bir şekilde öğrenmek gerekir. Bu konuda bizlere yol gösteren en güvenilir kaynak ise Türk Dil Kurumunun resmi güncel sözlük sitesidir. Bu bağlamda serinkanlı TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (Sıfat/Mecaz) Çabucak öfkelenmeyen, sakin ve soğukkanlı.
  • (Zarf/Mecaz) Sakin bir şekilde.
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Serinkanlı ayrı mı yazılır?

Serinkanlı kelimesi cümle içerisinde sıfat veya zarf olarak kullanılmakla birlikte kimi zaman mecazi manada da tercih edilir. Bu sözcük yazım kuralları başlığına göre bir birleşik kelime olarak karşımıza çıkar. Yaygın olarak birleşik kelimelerin yazımında imla yanlışlarına rastlanır. Serinkanlı sözcüğü birçok yazılı mecrada “serin kanlı” olarak ayrı yazılmış şekliyle kullanılır. Bu noktada serinkanlı bitişik mi yazılır konusunun ele alınması önemlidir.

Türk Dil Kurumunun çevrim içi güncel Türkçe sözlük sitesine baktığımızda bu kelimenin ayrı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu görmekteyiz. Bu sözcük her zaman bitişik yani “serinkanlı” şeklinde yazılması gereken bir kelimedir. Bu bilgilerden yola çıktığımızda serinkanlı doğru yazılışı şöyledir:

  • Serinkanlı (doğru kullanım)
  • Serin kanlı (yanlış kullanım)
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