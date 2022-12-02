YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Delil bırakmamak için güvenlik kamerasını bile çalan hırsız polisten kaçamadı

Delil bırakmamak için güvenlik kamerasını bile çalan hırsız polisten kaçamadı

02.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da geçen hafta bir iş yerinin duvarını delip hırsızlık yapan ve yakalanmamak için güvenlik kamerasını bile çalan hırsız polisten kaçamadı.

Delil bırakmamak için güvenlik kamerasını bile çalan hırsız polisten kaçamadı

30 adet suç kaydı bulunan şahıs, iş yerinden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Erzurum’un Rabiana Mahallesi Gülahmet Caddesi’nde geçen hafta filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. Muhammet Turan isimli vatandaşın hırdavat dükkanına duvarı kırarak giren hırsız, arkada delil bırakmamak için güvenlik kamerasını ve monitörünü de çaldı. Hafta sonu kapalı olan dükkana, binanın arka sokağında bulunan metruk binalardan ulaşan hırsız, dükkanın olduğu duvarı çekiç yardımıyla kırdı. Daha sonra dükkana giren hırsız; bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtığı delikten dışarı çıktı. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Turan ise dükkanının duvarındaki deliği görünce polisi aradı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra konuyla ilgili tahkikat başlattı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen kamera kaydı görüntüleri sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin 30 adet suç kaydı bulunan Yusuf Z. olduğu tespit edildi. Yusuf Z., iş yerinden çalmış olduğu kol saati, mont, çakmak vb. malzemelerle birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, şüpheli Yusuf Z.’nin yine aynı cadde üzerinde bulunan bir mobilya deposundan yatak ve baza çalınması olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hakkında tanzim edilen 2 hırsızlık dosyası sebebiyle adli makamlara sevk edilen şüpheli, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Palandöken’den hem doğal kaynak suyu alıyor hem de çevre temizliği yapıyorlarPalandöken’den hem doğal kaynak suyu alıyor hem de çevre temizliği yapıyorlar
Karataş’ın tarihi Cilalı Taş Devrine kadar uzanıyorKarataş’ın tarihi Cilalı Taş Devrine kadar uzanıyor
4 yıl önce yapımına 100 milyon harcandı aylık 100 bin liraya kiracı bulunamıyor4 yıl önce yapımına 100 milyon harcandı aylık 100 bin liraya kiracı bulunamıyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 2 Aralık Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:11
Öğle
12:09
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Cuma

Merve Eczanesi
Palandoken
Solakzade Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Nil Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.