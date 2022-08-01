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Della Miles ve Yavuz Bingöl, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

01.08.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Della Miles ve Yavuz Bingöl, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif anısına gerçekleştirilen Elbistan Festivali, sanatçı Yavuz Bingöl ve ABD'li şarkıcı Della Miles konseriyle sona erdi.

Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez düzenlenen festivalin yedinci ve son günü kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda katılımın ücretsiz olduğu konser yoğun ilgi gördü.

Sahneye ilk çıkan ABD'li şarkıcı Della Miles, sevilen parçalarını seslendirdi, hayranları da eşlik etti.

Programın ardından Miles ile basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Gürbüz, "Bizim için bugün önemli bir an. Della Miles ile final yapacağız. Görkemli bir şölen hazırladık. Aşık Mahzuni Şerif'e yakışan güzel, estetik ve zarafet dolu bir festival olmasını diliyorum. En görkemli sanatçılarımızı festivalimizin son gününe sakladık. Halkımızın beğeniyle dinleyeceğini temenni ediyorum." diye konuştu.

Della Miles ise Elbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Daha sonra sahne alan Yavuz Bingöl, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerinin de olduğu çok sayıda eseri seslendirdi.

Gürbüz, Miles ve Bingöl'e programa katılımlarından dolayı lavanta buketi takdim etti.

Havai fişek gösterisinin gerçekleştirildiği program, otomobil çekilişinin ardından sona erdi.

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