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Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022 başvuruları başladı

20.10.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta’nın iş birliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan programa başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programı, bu yıl da Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji şirketlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Deloitte'den yapılan açıklamaya göre, Deloitte’un 1995 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı. Meta iş birliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı, teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemeye devam ediyor.

Teknoloji şirketlerine markalarını uluslararası platforma taşıma fırsatı sunan program için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak belirlendi.

Programda bu yıl gelirleri 50 milyon euro ve üzerinde olan teknoloji şirketlerine ‘Big Stars Ödülü’, başvuran şirketlerin ’sürdürülebilirlik‘ çerçevesinde değerlendirildiği ’Deloitte Etki Ödülü‘ ve son olarak programın destekçisi Meta’nın katkılarıyla ’Meta Teknolojide Kadın Ödülü‘ sahiplerini bulacak.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda listeye giren firmalar, yerel, bölgesel ve uluslararası bilinirliklerini artırırken, sektördeki iletişim ağlarını kuvvetlendiriyor, şirket imajlarını güçlendiriyor, gelecek dönemler için yatırımcıların dikkatini çekiyorlar.

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