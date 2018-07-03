DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'da

Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Cousins için hoş geldin mesajı yayımlayarak transferi duyurdu.
ABD basınında Cousins'ın 5,3 milyon dolar karşılığında bir yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.
Geçen yıl formasını giydiği New Orleans Pelicans'ta aşil tendonundan sakatlanan 27 yaşındaki ABD'li milli basketbolcu Cousins, sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.
Cousins, Pelicans'ta geçen sezon 25,2 sayı, 12,9 ribaunt, 5,4 asist ortalamaları yakaladı.
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