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DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'da

NBA HABERLERİ  | 03.07.2018 12:27 | Son Güncelleme

NBA'de son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, pota altı oyuncusu DeMarcus Cousins'ı transfer etti.

DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'da

Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Cousins için hoş geldin mesajı yayımlayarak transferi duyurdu.

ABD basınında Cousins'ın 5,3 milyon dolar karşılığında bir yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

Geçen yıl formasını giydiği New Orleans Pelicans'ta aşil tendonundan sakatlanan 27 yaşındaki ABD'li milli basketbolcu Cousins, sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.

Cousins, Pelicans'ta geçen sezon 25,2 sayı, 12,9 ribaunt, 5,4 asist ortalamaları yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
DeMarcus Cousins golden state warrirors

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