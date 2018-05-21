Demba Ba Ahmet Nur Çebi'yle görüşmeye geldi

Galatasaray maçı sonrası "Kısa süre içinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşeceğim. Beşiktaş'ta tekrar oynamak güzel olur" diyen Senegalli forvet, görüşmeyi yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'tan iki transfer bombası

1 / 10 Başkan Fikret Orman memleketi Artvin'de olduğu için Çebi ile masaya oturan 33 yaşındaki forvetin 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği, Çebi'nin de bu isteğe olumlu yaklaştığı kaydedildi.

2 / 10 Oyuncunun istediği rakam konusunda ise henüz net bir bilgi edilemedi.

3 / 10 Demba Ba'nın, İstanbul'a gelince bir kez de başkan Orman'la görüşeceği ve tarafların büyük oranda el sıkışacağı gelen haberler arasında.

4 / 10 Demba Ba, Göztepe formasıyla çıktığı 13 maçta 7 gole imza attı.

5 / 10 Öte yandan siyah-beyazlı takım için bir forvet iddiası da Ada'dan geldi.

6 / 10 İngiliz basını, Beşiktaş'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen 21 yaşındaki Alfredo Morelos ile ilgilendiğini iddia etti.

7 / 10 Haberde Beşiktaş'ın, 1.77 boyundaki Kolombiyalı golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü kaydedilip, "Morelos'un gelişimi için Türkiye iyi bir alternatif olabilir" yorumu yapıldı.

8 / 10 Rangers ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morelos, bu sezon 36'sı ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 43 maçta 18 gol kaydetti.

9 / 10 Sağ ve sol kanat forvet olarak da görev yapabilen Morelos, futbola 2013-14 sezonunda ülkesinin Medellin ekibinde başladıktan sonra 2016-2017'de 500 bin euro'ya Finlandiya temsilcisi Helsinki'ye transfer oldu.