SPOR

Demba Ba Ahmet Nur Çebi'yle görüşmeye geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.05.2018 08:27 | Son Güncelleme

Sezonu erken açacağı için transferleri bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş'ta bir süredir adı siyah-beyazlı takımla anılan Demba Ba öncelikli takviye olacak.

Galatasaray maçı sonrası "Kısa süre içinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşeceğim. Beşiktaş'ta tekrar oynamak güzel olur" diyen Senegalli forvet, görüşmeyi yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'tan iki transfer bombası

1 / 10

Başkan Fikret Orman memleketi Artvin'de olduğu için Çebi ile masaya oturan 33 yaşındaki forvetin 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği, Çebi'nin de bu isteğe olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Başkan Fikret Orman memleketi Artvin'de olduğu için Çebi ile masaya oturan 33 yaşındaki forvetin 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği, Çebi'nin de bu isteğe olumlu yaklaştığı kaydedildi.
2 / 10

Oyuncunun istediği rakam konusunda ise henüz net bir bilgi edilemedi.

Oyuncunun istediği rakam konusunda ise henüz net bir bilgi edilemedi.
3 / 10

Demba Ba'nın, İstanbul'a gelince bir kez de başkan Orman'la görüşeceği ve tarafların büyük oranda el sıkışacağı gelen haberler arasında.

Demba Ba'nın, İstanbul'a gelince bir kez de başkan Orman'la görüşeceği ve tarafların büyük oranda el sıkışacağı gelen haberler arasında.
4 / 10

Demba Ba, Göztepe formasıyla çıktığı 13 maçta 7 gole imza attı.

Demba Ba, Göztepe formasıyla çıktığı 13 maçta 7 gole imza attı.
5 / 10

Öte yandan siyah-beyazlı takım için bir forvet iddiası da Ada'dan geldi.

Öte yandan siyah-beyazlı takım için bir forvet iddiası da Ada'dan geldi.
6 / 10

İngiliz basını, Beşiktaş'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen 21 yaşındaki Alfredo Morelos ile ilgilendiğini iddia etti.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen 21 yaşındaki Alfredo Morelos ile ilgilendiğini iddia etti.
7 / 10

Haberde Beşiktaş'ın, 1.77 boyundaki Kolombiyalı golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü kaydedilip, "Morelos'un gelişimi için Türkiye iyi bir alternatif olabilir" yorumu yapıldı.

Haberde Beşiktaş'ın, 1.77 boyundaki Kolombiyalı golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü kaydedilip, "Morelos'un gelişimi için Türkiye iyi bir alternatif olabilir" yorumu yapıldı.
8 / 10

Rangers ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morelos, bu sezon 36'sı ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 43 maçta 18 gol kaydetti.

Rangers ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morelos, bu sezon 36'sı ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 43 maçta 18 gol kaydetti.
9 / 10

Sağ ve sol kanat forvet olarak da görev yapabilen Morelos, futbola 2013-14 sezonunda ülkesinin Medellin ekibinde başladıktan sonra 2016-2017'de 500 bin euro'ya Finlandiya temsilcisi Helsinki'ye transfer oldu.

Sağ ve sol kanat forvet olarak da görev yapabilen Morelos, futbola 2013-14 sezonunda ülkesinin Medellin ekibinde başladıktan sonra 2016-2017'de 500 bin euro'ya Finlandiya temsilcisi Helsinki'ye transfer oldu.
10 / 10

Burada 62 karşımaşmada 46 gol, 13 asistle dikkatleri üzerine çekti ve geçen sezon başında 1.2 milyon euro'ya Glasgow'un yolunu tuttu. Oyuncunun şu anki piyasa değeri 1.7 milyon euro civarında. (FOTOMAÇ)

Burada 62 karşımaşmada 46 gol, 13 asistle dikkatleri üzerine çekti ve geçen sezon başında 1.2 milyon euro'ya Glasgow'un yolunu tuttu. Oyuncunun şu anki piyasa değeri 1.7 milyon euro civarında. (FOTOMAÇ)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş demba ba

En Çok Okunan Haberler

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Tarık Çamdal ıslıklandı!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Tarık Çamdal ıslıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demba Ba Ahmet Nur Çebi'yle görüşmeye geldi

Demba Ba Ahmet Nur Çebi'yle görüşmeye geldi

Fikret Orman'dan flaş Talisca açıklaması!

Fikret Orman'dan flaş Talisca açıklaması!

Demba Ba Beşiktaş'ta!

Demba Ba Beşiktaş'ta!

TFF golü Cyle Larin'e yazdı

TFF golü Cyle Larin'e yazdı

Anderson Talisca gelecek sezon Manchester United forması terletecek

Anderson Talisca gelecek sezon Manchester United forması terletecek

Demba Ba'dan heyecanlandıran sözler

Demba Ba'dan heyecanlandıran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.