Demba Ba'dan Fransız gazeteciyle Türkiye cevabı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i ağırlayacak Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, “Parisliler İstanbul’da güvende olacak." yanıtını verdi.
Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG’nin İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.
Medipol Başakşehir’de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak “Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir.” yorumu yaptı.
Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014’ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.
Fenerbahçe'de koronavirüs paniği
Newton gitti, Avcı geliyor!
Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada
Dilmen'den Atiba - Gustavo kıyaslaması
Milan 3 kez öne geçti, kazanamadı
Dilmen'den Mesut Özil yorumu
Galatasaray'dan flaş açıklama!
F.Bahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması
Galatasaray'da kritik toplantı sonrası açıklama!
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı
Çakır ve Palabıyık'a Devler Ligi'nde görev
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Süper Lig'de Abdullah Avcı sesleri
Ruhr derbisinde fark var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum